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ya don mu giydirelim’

’daki ‘ krizi’ büyüyor. Deniz Mahallesi Muhtarı Mustafa Öztürk hayvanların camlarına pislemesinden şikayetçi olanlara “Ne yapalım, lastik don mu giydirelim!” dedi

‘Yarasaya don mu giydirelim’
Antalya'nın gözde mahalleleri Deniz ve Bahçelievler'i lar bastı. Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Konyaaltı Caddesi İçli Apartmanı sakinlerinin falezlerde yaşayan yarasaların bina duvarlarını ve camlarını kirlettiğini savunarak belediyeye şikayette bulundu. Yarasa tartışması mahalleyi ikiye böldü. Hayvanların doğal davranışlarının engellenemeyeceğini savunan bazı mahalle sakinleri, "Yarasalar duvarları kirletiyor diye toplu katliam mı yapalım? Böyle bir başvuru nasıl yapılabilir. Hayvanların doğal yaşam ortamları katledildiği için bu sorunlar ortaya çıkıyor" dedi. Palmiyelerin budanması ile ilgili bir takım şikayetler aldıklarını belirten Deniz Mahallesi Muhtarı Mustafa Öztürk de "Benim evime de kuşlar yuva yapıp pisletiyor, hanım da her gün temizliyor. Ne yapalım yani yarasalara lastik don mu giydirelim" diyerek tepki gösterdi. Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Ahmet Ateş ise şöyle dedi: "Yetkilililere haber verdik. Yakın bir süreç içinde budama ve temizlik işlemleri yapılacak. Yarasalar konusunda ne yapılır onu bilemem."
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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