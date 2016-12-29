‘Yarasaya don mu giydirelim’

Antalya'nın gözde mahalleleri Deniz ve Bahçelievler'i yarasalar bastı. Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Konyaaltı Caddesi İçli Apartmanı sakinlerinin falezlerde yaşayan yarasaların bina duvarlarınıve camlarını kirlettiğini savunarak belediyeyeşikayette bulundu. Yarasa tartışması mahalleyi ikiye böldü. Hayvanların doğal davranışlarının engellenemeyeceğini savunan bazı mahalle sakinleri, "Yarasalar duvarları kirletiyor diye toplu katliam mı yapalım? Böyle bir başvuru nasıl yapılabilir. Hayvanların doğal yaşam ortamları katledildiği için bu sorunlar ortaya çıkıyor" dedi. Palmiyelerin budanmasıile ilgili bir takım şikayetler aldıklarınıbelirten Deniz Mahallesi Muhtarı MustafaÖztürk de "Benim evime de kuşlar yuvayapıp pisletiyor, hanım da her gün temizliyor.Ne yapalım yani yarasalara lastik donmu giydirelim" diyerek tepki gösterdi. Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Ahmet Ateş ise şöyle dedi: "Yetkilililere haber verdik. Yakın bir süreç içinde budama ve temizlik işlemleri yapılacak. Yarasalar konusunda ne yapılır onu bilemem."
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