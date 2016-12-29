Bolu'da yaşayan Zehra Yaman(59), 3 yıl önce bıçaklanarak ölenoğlu Akın Yaman'ın (35) katilininyakalanamamasına tepki gösterdi. Olay,Aralık 2013'te meydana geldi. Kentmerkezinde bir restoranda garsonlukyapan ve amatör kulüplerde futboloynayan Akın Yaman, eğlenmek içinbir bara gitti. Burada çıkan kavgayıayırmak isterken bıçaklanan Akın Yamankaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Kavgaya karıştıkları için gözaltına alınan8 kişi ise daha sonra salıverildi.
'DAYANAMIYORUM'
Evli 1 çocuk babası Akın Yaman'ıbıçakladığı iddia edilen İ.A. ise aradan 3yıl geçmesine rağmen yakalanamadı. Eşiyıllar önce ölen, 2 çocuğundan birini debar kavgasında kaybeden Zehra Yaman,katilin hala yakalanamamasına isyan etti.Oğlu hastaneye kaldırıldığında giydirilenameliyat elbisesi ile o gece giydiğigömleği öperek acısını hafifletmeyeçalışan Zehra Yaman, şunları söyledi:"Oğlum öldükten sonra gelinimtorunumu yalnız büyütüyor.Katilin bulunmaması acımı daha daağırlaştırıyor. Dayanamıyorum."
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