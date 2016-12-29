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Yaman acı

Akın Yaman, 3 yıl önce bıçaklanarak can verdi. Evladının ameliyat gömleğine sarılıp ağlayan anne ise oğlunun katilinin hala yakalanamamasına isyan etti...

Yaman acı
Bolu'da yaşayan Zehra Yaman (59), 3 yıl önce bıçaklanarak ölen oğlu Akın Yaman'ın (35) katilinin yakalanamamasına tepki gösterdi. Olay, Aralık 2013'te meydana geldi. Kent merkezinde bir restoranda garsonluk yapan ve amatör kulüplerde futbol oynayan Akın Yaman, eğlenmek için bir bara gitti. Burada çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan Akın Yaman kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kavgaya karıştıkları için gözaltına alınan 8 kişi ise daha sonra salıverildi.

'DAYANAMIYORUM'
Evli 1 çocuk babası Akın Yaman'ı bıçakladığı iddia edilen İ.A. ise aradan 3 yıl geçmesine rağmen yakalanamadı. Eşi yıllar önce ölen, 2 çocuğundan birini de bar kavgasında kaybeden , katilin hala yakalanamamasına isyan etti. Oğlu hastaneye kaldırıldığında giydirilen ameliyat elbisesi ile o gece giydiği gömleği öperek acısını hafifletmeye çalışan Zehra Yaman, şunları söyledi: "Oğlum öldükten sonra gelinim torunumu yalnız büyütüyor. Katilin bulunmaması acımı daha da ağırlaştırıyor. Dayanamıyorum."
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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