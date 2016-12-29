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Utanmaz !

İstanbul’da şehrin göbeğinde üniversiteli A.Ç.’ye eden Tuvshinbayar E.’nin ifadesi ‘pes’ dedirtti: Başkasıyla karıştırdım. O olmadığını anladım ama kendimi tutamadım...

Utanmaz sapık!
İstanbul Şişli'de önceki gece üniversite öğrencisi A.Ç.'ye saldıran Moğolistan uyruklu zanlı tutuklandı. Tuvshinbayar E.'nin (32) ifadesi ise kan dondurdu. İstanbul Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki A.Ç., arkadaşlarıyla bir kafede vakit geçirdi. Tuvshinbayar E., saat 01.00 sıralarında kaldığı yurda dönen genç kızın peşine takıldı. Saldırgan, Osmanbey'de önünü kestiği A.Ç.'yi 4 metre yüksekliğindeki cami duvarından itti. Gözü dönmüş sapık, beli kırılan ve bayılan genç kızı odunluğa sürükleyerek etti. Sonra cep telefonunu alıp kaçtı. Bir süre sonra kendine gelen A.Ç. yola çıkıp yardım istedi. Talihsiz kız hastaneye kaldırılırken polis bölgedeki kamera görüntülerini inceledi.

YALANIN BÖYLESİ...
Eşkali belirlenen ve evinin yakınlarındaki sokakta yakalanan Tuvshinbayar E. ifadesinde, Osmanbey'de bir atölyede son ütücü olarak çalıştığını söyledi. Olay gecesini anlatan Tuvshinbayar E. "O gece Osmanbey'de dolaşırken bir travestiyle karşılaştım. Birlikte olmak için ona 200 lira verdim. Ancak bana '200 yetmez, 100 lira daha bu gel. Buralardayım beni bulursun' diyerek yanımdan ayrıldı. Parayı bulup oraya gittim ama bulamadım. Sokaklarda dolaşırken yolda yürüyen birini fark ettim. Beni dolandıran travesti sandım. Boğuşurken travesti olmadığını anladım. Kendimi tutamadım. Ona tecavüz ettim. Telefonunu alıp kaçtım" dedi. Ancak kamera kayıtlarında Tuvshinbayar E.'nin ıssız sokakta mağdur A.Ç.'yi 15 dakika boyunca hiç seslenmeden gizlice takip ettiği öğrenildi.
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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