Ustalara saygı

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülleri dün sahiplerini buldu. Sinema alanındaki ödülü usta sanatçı Şener Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı. İki ismin beraber verdiği pozlar ise günün gündemi oldu
2016 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Edebiyat alanında Mustafa Kutlu, 'Sosyal Bilimler' alanında Prof. Dr. Kemal Haşim Karpat, 'Müzik' alanında Prof. Dr. Erol Parlak, 'Sinema' alanında Şener Şen, 'Geleneksel Sanatlar' alanında Feridun Özgören, 'Vefa Ödülü' alanında ise merhum Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver ödül aldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ödül töreninde yaptığı konuşmada özetle şöyle konuştu:
MEVCUDA SAHİP ÇIKAMADIK Son iki asırdır kültür, edebiyat alanında kendimize ait olanları geliştirmek şöyle dursun, mevcuda dahi sahip çıkamadık. Bu sürecin sonunda ise ne özü, ne şekli itibariyle dünyaya söyleyecek sözü olmayan bir ülke ve toplum haline dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldık.
Türkiye'nin geçtiğimiz 14 yılı pek çok alanda tarihi başarı hikayeleriyle doludur. Sadece iki alanda arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamamış olmaktan dolayı fevkalade üzgünüm. Bunlardan biri eğitimdir, diğeri kültür-sanattır.
Milletine tepeden bakan, onu hor gören, saplantılı aydınlara değil, gerçekten hür düşünceli ama aynı zamanda kendi tarihi ve milletiyle barışık münevverlere ihtiyacımız var. Yaşadığımız diğer krizler gibi kültür, sanat, ilim üretimi krizinden de ancak bu şekilde kurtulabiliriz.
ONU DA LİNÇ ETTİLER
Törende konuşan oyuncu Şener Şen, "İyiyi, doğruyu ve güzeli arayan toplumların her zaman barış içinde yaşayacağına inandım. 75 yaşında hala bu inanış doğrultusunda yürüyorum. Bu inanç beni ayakta tutuyor. Bu ödülü toplumsal barışımıza bir katkısı olması umuduyla kabul ediyorum" dedi. Ancak milli irade karşıtları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek ödül alan Şener Şen'i bu hareketi nedeniyle linç etmekte gecikmedi. Usta oyuncuya çok büyük destek ve teşekkür mesajları da geldi.
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