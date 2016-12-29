‘Tacizci müdür çıkar mı?'

İzmir Menderes'te okul müdürü Adil Ş. (66), 6-11 yaşlarındaki 6 kız öğrenciye porno film izlettirip, cinsel tacizde bulundu. Tutuklanan ve yargılama sırasında emekli olan Adil Ş. tahliye edildi. Dava, aynı okulda görev yapan SaadetÖzcan'ın şikayetiyle yeniden gündeme geldi. Müdür Adil Ş., 26 Haziran'da tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adli Tıp Kurumu'nda uzmanların karşısına çıkan çocukların "Tacizci müdür çıkmaz değil mi?" dediği öğrenildi. Adli Tıp, çocuklar için "Ruh sağlıkları bozuk" raporu verdi. Avukat Nuriye Kadan, "Sonuç üzücü ama istismarın olduğunu gösteren bir rapor" dedi.
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