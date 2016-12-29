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Suçlu KİMya!

Genç kimyager , bir taksinin altında kalarak can verdi. Kaçan araç, kameralardan belirlendi. Tutuklanan taksicinin, bir akrabasının suçunu üstlendiği iddia edildi. Zanlının ifadeleri de görüntülerle çelişti. Soruşturma derinleştirildi

Suçlu KİMya!
Trafik kazası sonucu can veren kimyager Dilge Şen'in (28) ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Tutuklanan taksi şoförünün, suçu üstlendiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Korkunç olay, İstanbul Kartal'da geçen hafta yaşandı. İstanbul'da bir kimya fabrikasında işe başlayan genç kimyager Şen, karşıdan hızla gelen bir taksinin altında kaldı. Kanlar içinde kalan genç kız hayatını kaybederken, taksici olay yerinden kaçtı. Polis, 'e çarpan taksiciyi bulmak için MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Kaçan taksinin, kaza sırasında sağ ön farının kırıldığı anlaşıldı.

'HIZLI ARAÇ KULLANAMAZ'
Ekipler, kazadan sonra farı yanmayan araca Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ulaştı. Gözaltına alınan taksici Mesut Y. (60), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mesut Y.'nin panik atak olduğunu ve hastalığı nedeniyle o kadar hızlı otomobil kullanamayacağını belirten Dilge Şen'in yakınları, taksicinin yaşından dolayı bir akrabasının suçunu üstlenmiş olabileceğini vurguladı. Ayrıca tutuklu taksicinin ifadelerinin, kamera görüntüleriyle çeliştiği ortaya çıktı. Mesut Y.'nin suçu üstlenmiş olabileceğine dair kuvvetli bulgulara ulaşıldı. Tüm bu gelişmeler üzerine inceleme başlatıldı. Derinleştirilen soruşturmanın sürdüğü ve olayda aracı kimin kullandığına dair net tespitin ilerleyen günlerde yapılabileceği açıklandı.

2 ÜNİVERSİTE BİTİRMİŞTİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kimya Bölümü mezunu Dilge'nin babası Aydın Şen, "Yurt dışında mesleğiyle ilgili ikinci bir bölüm daha okudu. Boş zamanlarında hayvan barınaklarına giderdi" dedi. Şen ailesi, kızlarının ölümüne neden olan gerçek suçlunun cezasını çekmesini istedi.

EMİR SOMER
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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