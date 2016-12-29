Suçlu KİMya!

Genç kimyager Dilge Şen, bir taksinin altında kalarak can verdi. Kaçan araç, kameralardan belirlendi. Tutuklanan taksicinin, bir akrabasının suçunu üstlendiği iddia edildi. Zanlının ifadeleri de görüntülerle çelişti. Soruşturma derinleştirildi
Trafik kazası sonucu can veren kimyager DilgeŞen'in (28) ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Tutuklanan taksi şoförünün, suçu üstlendiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Korkunç olay, İstanbul Kartal'da geçen hafta yaşandı. İstanbul'da bir kimya fabrikasında işe başlayan genç kimyager Şen, karşıdan hızla gelen bir taksinin altında kaldı. Kanlar içinde kalan genç kız hayatını kaybederken, taksici olay yerinden kaçtı. Polis, Dilge Şen'e çarpan taksiciyi bulmak için MOBESEkameralarını incelemeye aldı. Kaçan taksinin, kaza sırasında sağ ön farının kırıldığı anlaşıldı.
'HIZLI ARAÇ KULLANAMAZ'
Ekipler, kazadan sonra farı yanmayan araca SabihaGökçen Havalimanı'nda ulaştı. Gözaltına alınan taksici MesutY. (60), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mesut Y.'ninpanik atak olduğunuve hastalığı nedeniyleo kadar hızlı otomobilkullanamayacağını belirtenDilge Şen'in yakınları,taksicinin yaşından dolayıbir akrabasının suçunuüstlenmiş olabileceğinivurguladı. Ayrıca tutuklu taksicinin ifadelerinin, kamera görüntüleriyle çeliştiği ortaya çıktı. MesutY.'nin suçu üstlenmişolabileceğine dairkuvvetli bulgularaulaşıldı. Tüm bu gelişmeler üzerine inceleme başlatıldı. Derinleştirilen soruşturmanın sürdüğü ve olayda aracı kimin kullandığına dair net tespitin ilerleyen günlerde yapılabileceği açıklandı.
2 ÜNİVERSİTEBİTİRMİŞTİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kimya Bölümü mezunu Dilge'nin babası Aydın Şen, "Yurt dışında mesleğiyle ilgili ikinci bir bölüm daha okudu. Boş zamanlarında hayvan barınaklarına giderdi" dedi. Şen ailesi, kızlarının ölümüne neden olan gerçek suçlunun cezasını çekmesini istedi.
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