Son BASSkı

YPG'li teröristler, ABD'den aldıkları silahların fotoğraflarını paylaşmışlardı.
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YPG'li teröristler, ABD'den aldıkları silahların fotoğraflarını paylaşmışlardı.
Etiketler: ABD Büyükelçisi , YPG , PYD , Silah yardımı
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Gazete
- Milyonlarca kişinin beklediği karar açıklandı
- PKK'ya katılmaya giderken gözaltına alındı
- İşte Türk ordusunun El Bab'daki ilerleyişi
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Coniler incirlikten çıkarılsın..
bu elci midemizi bulandiriyor istenmeyen ilan edin postalayin nato ve abd nin bize on paralik faydasi olmadi butun darbelerin arkasin da bu itler sanayimizi ruslarla kurduk cam demircelik aliminyum krom daha neleri atin incirlikte itleri.
Hayatı edepsizlik ve ahlaksısızlık olanlara 'namus' sorulmaz.ABD ve Tüm batıda bütün yolların başı ve sonu menfaat ve parada birleşir.Şeref,haysiyet ve onurları ise OLMAYANI SAVUNMAK TIR.
Bunu Türkiyeden cikarin Allah askina.
Büyük şeytanın Türkiye temsilcisi yüzsüz yalancı
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