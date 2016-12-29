Yol Durumu
  1. Noel bomba
  2. Akar’a 10 soru

Son BASSkı

Son BASSkı
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Savunma Bakanları Ashton Carter'ın, Suriye'de terör örgütü 'yi silahlandırdıklarına dair açıklamada bulunmasına rağmen kendi bakanlarını yalanlayarak, "ABD, YPG veya PKK'ya silah ya da patlayıcı sağlamamıştır" değerlendirmesinde bulundu. Menbiç'teki YPG'liler ise bu hafta Haseke'deki ABD üssüne gelen 3 kargo uçağıyla silah aldıklarını kabul etti. ABD'nin silah yardımının görüntüleri de ortaya çıktı. Bu arada Beyaz Saray Sözcüsü Mark Toner, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "ABD terör örgütlerine yardım ediyor" açıklamasının gerçek dışı olduğunu söyledi. Rusya'da Yüksek Parlamento Sözcüsü Alexiy Poşkov ise ABD'nin terör örgütlerinin arkasında olduğunu ve Erdoğan'ın çok haklı konuştuğunu belirtti.


YPG'li teröristler, ABD'den aldıkları silahların fotoğraflarını paylaşmışlardı.
Etiketler: , , ,
  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 13 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (13 yorum)
Abuzer Abuzer

Coniler incirlikten çıkarılsın..

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 29.12.2016 16:26
&#246;z.t. öz.t.

bu elci midemizi bulandiriyor istenmeyen ilan edin postalayin nato ve abd nin bize on paralik faydasi olmadi butun darbelerin arkasin da bu itler sanayimizi ruslarla kurduk cam demircelik aliminyum krom daha neleri atin incirlikte itleri.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 29.12.2016 16:03
d&#252;r&#252;st dürüst

Hayatı edepsizlik ve ahlaksısızlık olanlara 'namus' sorulmaz.ABD ve Tüm batıda bütün yolların başı ve sonu menfaat ve parada birleşir.Şeref,haysiyet ve onurları ise OLMAYANI SAVUNMAK TIR.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 29.12.2016 14:53
adsiz adsiz

Bunu Türkiyeden cikarin Allah askina.

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 29.12.2016 12:51
adil adil

Büyük şeytanın Türkiye temsilcisi yüzsüz yalancı

Aynı Görüşte misiniz?
evet11
hayır0
cevapla 29.12.2016 11:45
Haberin tüm yorumlarını okuyun (13 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar