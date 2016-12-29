Rümeysa’ya moral ziyareti

Mersin Erdemli'de yaşayan Adem ve Nuran Cüce çiftinin kızları Rümeysa, 25 milyonda bir görülen 'moyamoya' (geçici felçlik) hastalığına yakalandı. Tedavisi için 150 bin TL gerekti. Ancak ailesi tedavi masraflarını karşılayamayınca hayırseverlere seslendi. Gazetemizdeki yardım haberinin ardından ise Sağlık Bakanı Recep Akdağ, küçük kız için harekete geçti. Rümeysa tedavi için Mersin'den Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'da dün hastaneye giderek Rümeysa'ya moral verdi. Bakan Elvan, "Rümeysa gibi her bir vatandaşımız bizim için önemli. İnşallah önümüzdeki günlerde yapılacak bir operasyonla kızımız sağlığına kavuşacak" dedi. Baba Adem Cüce ise teşekkürlerini iletti.