Rümeysa’ya moral ziyareti

Mersin Erdemli'de yaşayan Adem ve Nuran Cüce çiftinin kızları Rümeysa, 25 milyonda birgörülen 'moyamoya' (geçici felçlik)hastalığına yakalandı. Tedavisiiçin 150 bin TL gerekti. Ancak ailesi tedavi masraflarını karşılayamayınca hayırseverlere seslendi. Gazetemizdeki yardım haberininardından ise Sağlık BakanıRecep Akdağ, küçük kız içinharekete geçti. Rümeysa tedavi için Mersin'den Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'da dün hastaneye giderek Rümeysa'ya moral verdi. BakanElvan, "Rümeysa gibi her birvatandaşımız bizim için önemli.İnşallah önümüzdeki günlerdeyapılacak bir operasyonla kızımızsağlığına kavuşacak" dedi. Baba Adem Cüce ise teşekkürlerini iletti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.