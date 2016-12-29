Pehlivan kaleci

Kayseri'de yaşayan İrem Pehlivan (16) ilkokuldayken 1 kişi eksik oynayan futbol takımının kalesine geçti. Başarılı kurtarışlarıyla dikkat çekti. Öğretmeni, genç kızı Yıldırım Beyazıt Şafak kulübüne yönlendirdi. Burada performansını yükselten İrem, Kayseri Gençlerbirliği takımına transfer oldu. 360 dakikadır gol yemeyen İremPehlivan, "Bizler de en az erkeklerkadar bu konuda başarılıyız" dedi.
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