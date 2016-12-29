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Pehlivan kaleci

Pehlivan kaleci
Kayseri'de yaşayan (16) ilkokuldayken 1 kişi eksik oynayan futbol takımının kalesine geçti. Başarılı kurtarışlarıyla dikkat çekti. Öğretmeni, genç kızı Yıldırım Beyazıt Şafak kulübüne yönlendirdi. Burada performansını yükselten İrem, Kayseri Gençlerbirliği takımına transfer oldu. 360 dakikadır gol yemeyen İrem Pehlivan, "Bizler de en az erkekler kadar bu konuda başarılıyız" dedi.
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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