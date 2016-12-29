Patronunun evinde bulundu!

Samsun İlkadım'da yaşayan Melike Seven, bir süre önce inşaat malzemeleri satan bir işyerinde çalışmaya başladı. 20 Aralık günü işe gidiyorum deyip evden çıkan genç kızdan ailesi haber alamadı. Kızlarından endişelenen aile bir gün sonra çatıştığı işyerine gittiğinde çocuklarıyla karşılaştı. Babasından özür dileyen ve eve geleceğini söyleyen Seven'e yeniden ulaşılamadı.



ŞİKAYETÇİ OLMADI

Bunun üzerine baba, polise kayıp başvurusu yaptı. Genç kızın İlkadım İlçesi Kalkanca Mahallesi'nde oturan patronu S.Ç. (37) ile birlikte kaldığı saptandı. Hemen adrese baskın yapıldı. Patron S.Ç. "küçük yaşta kızı alıkoymak" suçundan gözaltına alındı. Ardından serbest bırakıldı. Patronunun evinde kendi rızasıyla bir gün kaldığını belirten Melike'nin S.Ç.'den şikayetçi olmadığı ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği açıklandı.