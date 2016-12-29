Ölüm servisi

İzmir'de dün anaokulnda okuyan 6 yaşındaki Nehir Çağın, okul bitimi eve gitmek için Adem T.'nin kullandığı servis aracına bindi. Evinin önünde indi. Sürücü geri manevra yaptı. Nehir, servisaracının altında kaldı. Sesleri duyan şoför Adem T., Çağın'ı tekerin altında görünce şok oldu. Sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberini alan aile ise sinir krizleri geçirdi. Jandarma ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Adem T. tutuklandı. Nehir Çağın'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Gümüldür Merkez Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
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