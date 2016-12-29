Ne yaptın Derya!

Antalya'da yaşayan 30 yaşındaki hostes Derya Koşca, bir süre önce işten çıkarıldı. Borçlarını ödemeyen genç kadının psikolojisi bozuldu. Bunalıma girdi. Bu zorlu dönemi bir türlü atlamadı. Koşca, çareyi intihar etmekte buldu. Dün bazı yakınlarına cep telefonundan 'Hakkınızı helal edin' diye mesaj gönderdi. Ardından da apartmanın merdiven boşluğuna kendisini asarak yaşamına son verdi. Cep telefonu mesajlarından şüphelenen yakınları eve gittiklerinde genç kadını asılı buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Derya Koşca'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Koşca'nın cenazesi otopsi yapılarak kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.