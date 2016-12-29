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Muayenede kalp krizi

Muayenede kalp krizi
Aksaray'da önceki gün Dr. Abdülkadir Baba, mobil sağlık hizmeti için Hırkatol köyüne gitti. Burada köy halkına sağlık hizmeti veren doktor, bir hastasını muayene ederken kalp krizi geçirdi. Sağlıkçı arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan Baba, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vefatı ise sağlık camiasında derin bir üzüntüye neden oldu.
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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