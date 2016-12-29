Yol Durumu
  1. Çavuşoğlu: ABD YPG'ye silah veriyor, nokta!
  2. Yola çıkacaklar dikkat! Bu yollar kapalı!

'de feci !

'de freni patladığı öne sürülen vinçli , 2'si servis minibüsü 8 araca çarptı. Kamyon, bir akaryakıt istasyonuna girerek yan yattı. da 8 kişi yaralandı.

Maltepede feci kaza! Yaralılar var
'de freni patladığı öne sürülen vinçli 8 araca çarptıktan sonra bir akaryakıt istasyonuna girerek devrildi. 09.00 sıralarında Maltepe'de meydana geldi.Freni patladığı öne sürülen vinçli kamyon, 2'si servis minibüsü 8 araca çarptı. Kamyon, bir akaryakıt istasyonuna girerek yan yattı. Kazada 8 kişi yaralandı.
Etiketler: , ,
  • 29 Aralık 2016, Perşembe 10:35
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar