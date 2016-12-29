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Kara bela

Kara bela
Tatil cenneti 'de karaya oturan ve kıyılarda yakıt kirliliğine yol açan 'Lady Tuna' adlı gemi 1-2 mil açığa çekildi. Gemiden sızan 50 ton yakıt, masmavi deniziyle ünlü plajları, siyaha boyandı. Hüsnü Özyeğin, Lucien Arkas ile Mahmut Özgener gibi birçok ünlü ismin villalarının bulunduğu Paşa Limanı, Şifne, Ildırı ve Yıldızburnu'ndaki kirlilik turizm sektörünün de yüreğini ağzına getirdi. 'Lady Tuna' 10 saat süren bir çalışmayla Pırasa Adası'nın 1-2 mil kadar açığına alınarak demirlendi.
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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