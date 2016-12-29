Tatil cenneti Çeşme'de karaya oturan ve kıyılarda yakıt kirliliğine yol açan 'Lady Tuna' adlı gemi 1-2 mil açığa çekildi. Gemiden sızan 50 ton yakıt, masmavi deniziyle ünlü plajları, siyaha boyandı. Hüsnü Özyeğin,Lucien Arkas ile MahmutÖzgener gibi birçok ünlü ismin villalarının bulunduğu Paşa Limanı, Şifne,Ildırı ve Yıldızburnu'ndaki kirlilik turizm sektörünün de yüreğini ağzına getirdi. 'Lady Tuna' 10 saat sürenbir çalışmayla Pırasa Adası'nın 1-2 mil kadar açığına alınarak demirlendi.
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