John Bass açıkça yalan söyledi

Suriye'de iç savaşın sona erdirilmesi için çaba harcayan Türkiye ile Rusya'nın uyarılarına rağmen ABD, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'ye silah sağlamaya devam ediyor. Son iki haftada terör örgütüne üçüncü askeri sevkiyatını gerçekleştiren Washington yönetimi, en büyük silah desteğini önceki gün terör örgütünün kontrolündeki Haseke'ye ulaştırdı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'ın geçen Cuma günü "PYD'ye silah sağlamıyoruz" açıklaması yaptığı sırada da bölgedeki Rümeylan hava üssüne askeri kargo uçakları indiği öğrenildi. Askeri kargolar bu uçaklardan ABD helikopterlerince alınarak farklı bölgelere taşındı.

BÜYÜK SEVKİYAT

ABD liderliğindeki koalisyon terör örgütleri ile mücadeleye destek sağlamadığı gibi, ABD; bölgede terörü ve çatışmaları sürekli hale getirecek hamlelerini sürdürüyor: Yerel kaynakların aktardığına göre, ABD askerleri 13 Aralık'tan bu yana örgüte son iki haftanın en büyük askeri yardımını önceki akşam gerçekleştirdi. Buna göre, Rümeylan'a ABD kargo uçaklarını inerken, Erbil'den yola çıkan üstü örtülü onlarca TIR, Irak sınırından geçerek PYD/PKK bölgesine ulaştı. Bölgeden haber veren bir başka kaynak ise TIR'ların bir kısmının Kamışlı'dan geçişine tanıklık ettiğini bildirdi. Öte yandan, Rusya Federasyon Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD öncülüğündeki koalisyonun DEAŞ'ı desteklediği yönündeki açıklamasında haklılık payı olduğunu söyledi.

OBAMA'YA TEŞEKKÜR

ABD, Suriye'deki muhalif unsurlar adı altında DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PYD'ye 'taşınabilir hava savunma füzeleri' (Stinger) verilmesini öngören yeni savunma bütçesini onaylamıştı. Senatodan ezici çoğunlukla geçen tasarıyı onaylayan Obama, kararı geçtiğimiz hafta imzalamıştı. PYD'nin kontrolündeki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözcüsü Telal Sillo, facebook sayfasından paylaştığı mesajda ABD'nin vereceği stinger füzelerinin yakın zamanda ellerine ulaşacağını bildirmiş, Başkan Obama'ya teşekkür etmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da konu hakkında yaptığı açıklamada, "Doğrudan tehdit olarak görüyoruz" demişti.

YİNE HARF OYUNU

Suriye'nin kuzeyini DEAŞ'tan temizlemek adına başlatılan operasyonda bir başka terör örgütü PKK/PYD'yi silahlandırma yoluna giden ABD, terörü desteklediğini inkâr ediyor. Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner, ABD'nin PYD'ye silah desteği sağlamadığını, yalnızca DEAŞ'a karşı taktiksel destek verdiklerini savundu. Toner, "Biz sadece SDG'ye mühimmat ve malzeme sağladık" diyerek hedef şaşırtmaya devam etti. SDG'nin, PYD'nin ad değiştirmiş hali olduğu biliniyor. Öte yandan dün ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "ABD hükümeti, YPG veya PKK'ya silah ya da patlayıcı sağlamamıştır, nokta" denildi. DEAŞ'la mücadele etmek yerine başka terör örgütlerine silah sunan ABD'nin, bölgedeki savaşı uzatarak karmaşa üzerinden hâkimiyetini sürdürmek istediği düşünülüyor.



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