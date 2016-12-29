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lular dikkat! uyardı

Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre,  'da bu akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli yağışı bekleniyor.

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

Genel Müdürlüğünce, 'da bu akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da bugün kuvvetli kuzeyli rüzgar ve fırtınayla birlikte genel olarak yağmur şeklinde devam eden yağışın öğleden sonra karla karışık yağmura dönüşeceği tahmin ediliyor.

İl genelinde yağışın zaman zaman kuvvetli olmak üzere bugün akşam, yarın ve cumartesi günleri karla karışık yağmur ile kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışın kar ve sulu kar şeklinde yağması sonucunda kar kalınlığının kıyı kesimlerde 5 santimetre, iç ve yüksek kesimlerde 10-20 santimetre civarında olabileceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, vatandaşların hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe 15:13
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