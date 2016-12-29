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İsmail Kahraman hastaneye kaldırıldı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

İsmail Kahraman hastaneye kaldırıldı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, infeksiyon hastalığı teşhisiyle hastaneye yatırıldığı bildirildi.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamada, Kahraman'a, tıbbi değerlendirmeler sonucunda infeksiyon hastalığı teşhisi konulduğu belirtildi.

Kahraman'ın, ileri tetkik ve tedavisine devam edilmek üzere bugün hastaneye yatırıldığı ifade edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İSMAİL KAHRAMAN'A ZİYARET
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Eşi Emine Erdoğan ile Güven Hastanesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahraman'ın sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Hastanede yaklaşık yarım saat kalan Erdoğan'a ziyaretinde, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Ankara Valisi Ercan Topaca ve Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de eşlik etti.
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe 20:32
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