Hakiki hırsız!

İlginç olay Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'nde meydana geldi. M.O, internet sitesi üzerindenbal satışı ilanı verdi. İddiayagöre Ö.O. isimli şahıs, M.O'yuarayarak, 1 ton bal almakistediğini söyledi. Telefondapazarlık ederek anlaşan M.O,1 ton balı Ö.O'ya götürdü. Ö.O. 40 bin lira değerindeki balı alarak kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan M.O. şikayetçi oldu. Polis, bal dolandırıcısını yakalamak için çalışma başlattı.
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