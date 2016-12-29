Hakiki hırsız!

İlginç olay Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'nde meydana geldi. M.O, internet sitesi üzerinden bal satışı ilanı verdi. İddiaya göre Ö.O. isimli şahıs, M.O'yu arayarak, 1 ton bal almak istediğini söyledi. Telefonda pazarlık ederek anlaşan M.O, 1 ton balı Ö.O'ya götürdü. Ö.O. 40 bin lira değerindeki balı alarak kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan M.O. şikayetçi oldu. Polis, bal dolandırıcısını yakalamak için çalışma başlattı.