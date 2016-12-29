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FETÖ'nün askeri yapılanmasına bir darbe daha!

Örgütün şifreli haberleşme programı ""u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 65 rütbeli askerden 61'i tutuklandı

FETÖnün askeri yapılanmasına darbe!

'nün (FETÖ) ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı ""u kullandıkları tespit edilen 65 rütbeli askerden 61'i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, TSK içerisinde görev yapan ve "ByLock" kullanan örgüt mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ve aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 65 kişi, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 61'i tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise "Etkin Pişmanlık Yasası"ndan faydalanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Kara, Hava ve Deniz kuvvet komutanlıklarında çeşitli rütbelerde görevli 575 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul merkezli 58 ilde 17 Aralık'ta 2 ayrı operasyon düzenlenmiş ve haklarında gözaltı kararı verilenlerden 351'i yakalanmıştı.

Aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu belirtilen 286 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe 23:25
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