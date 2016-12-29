Ordu'da yaşayan Yakup Akdeniz (38) bir süre önce fatura ödemek için banka veya fatura ödeme merkezlerine gidemeyen esnafa yardım etmeye başladı. Ordu esnafının Faturamatik Yakup dediği genç adam bu yolla günde 50 lira kazandı. Akdeniz, şunları söyledi: "Ben de faturaları alıp bankalara, ödeme merkezlerine yatırıyorum. Cumartesi-pazar çalışmıyorum. Hafta sonları gezmeye gidiyorum."