Eş kurşunu!

Muğla'da dün 28 yaşındaki Ramazan Ö., arkadaşları Uğur Kızıltaş ve Hayati K., ile ormanlık alanda buluştu. Grup alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Ramazan Ö., "Eşimineden rahatsız ediyorsun" diyerekKızıltaş ile tartışmaya başladı. Araya girenler ikiliyi aradı. Çılgına dönengenç adam, yanında getirdiği pompalıtüfeği çıkardı. Arkadaşlarını yaylımateşine tuttu. Daha sonra da kaçtı. Hafif yaralanan Hayati K., durumu ağır olanUğur Kızıltaş'ı otomobile bindirerekhastaneyegötürmek üzere yola çıktı.Ancak fazla gidemedi. Bu sırada olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Uğur Kızıltaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayati K. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
ÖZEL EKİP KURULDU Cinayetin ardından firar eden Ramazan Ö.'nün yakalanması için jandarmada özel bir ekip görevlendirildi. Ekipler, katil zanlısını Fethiye'de babasının evinde olduğunutespit etti. Ramazan Ö. burada gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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