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Eş kurşunu!

Ramazan Ö., eşine sarkıntılık yapan arkadaşına pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. 3 saat sonra jandarma tarafından yakalandı

Eş kurşunu!
Muğla'da dün 28 yaşındaki Ramazan Ö., arkadaşları Uğur Kızıltaş ve Hayati K., ile ormanlık alanda buluştu. Grup alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Ramazan Ö., "Eşimi neden rahatsız ediyorsun" diyerek Kızıltaş ile tartışmaya başladı. Araya girenler ikiliyi aradı. Çılgına dönen genç adam, yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkardı. Arkadaşlarını yaylım ateşine tuttu. Daha sonra da kaçtı. Hafif yaralanan Hayati K., durumu ağır olan Uğur Kızıltaş'ı otomobile bindirerek hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Ancak fazla gidemedi. Bu sırada olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Uğur Kızıltaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayati K. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÖZEL EKİP KURULDU
in ardından firar eden Ramazan Ö.'nün yakalanması için jandarmada özel bir ekip görevlendirildi. Ekipler, katil zanlısını Fethiye'de babasının evinde olduğunu tespit etti. Ramazan Ö. burada gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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