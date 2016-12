Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kosova'nın güvenliğine destek verdik. Kosova bugün uluslararası toplumun güvenilir bir ortağıdır. Kosova'nın bağımsızlığı bizim için tartışmasızdır. Kosova'yı 113 ülke tanımış durumdadır. Kıymetli dostum Taçi le görüştük. Ülkelerimiz arasındaki her tülü gerek siyasi gerek askeri gerek ticari ekonomik noktadan neler yapabiliriz görüştük"

"Balkanlarda FETO terör örgütünün en fazla örgütlendiği yer ne yazık ki Kosova. FETÖ sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği her ülke için tehdittir. Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar, terör örgütlerinin başlarının, militanlarının peşini bırakmayacağız. FETÖ sadece Türkiye , için değil faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için tehdittir. FETÖ'nün farkına varan ülkeler evlatlarını elinden almaya devam etmiştir. Kosovalı arkadaşlarımız bu konuda gerekeni yapacağını düşünüyorum. Şu anki mevcut eğitim anlayışıı Türkiye Maarif Vakfı yapabilecektir. Kosova'nın Avrupa Atlantik Kurumları ile bağlantılarını destekliyoruz. Kosova'nın kalkınması için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'nin Kosova'ya yatırımları 350 milyon dolara ulaşmıştır. 10 bin Kosovalıyı istihdam etmiştir."

"Kosova'daki Arnavut kardeşlerimiz de Türkiye'deki Arnavut kardeşlerimiz köprü vazifesi görüyor. Çift dikiş dayanışma söz konusudur. Bunu devam ettirmemiz lazım. Başkanlığımızın öncülüğünde bu yıl boyunca iki toplum arasındaki muhabbeti dayanışmayı arttıran birçok kültürel etkinlikler düzenlendi. Sayın başkanın ziyaretiyle bu birlikteliği taçlandıracağımızı düşünüyorum. İki ülke kardeşliğini daha da perçinlediğini düşünüyorum. Kıymetli heyetine ziyaretleri için teşekkürlerimi sunuyorum."

"Değerli dostum Taçi'ye teşekkür ediyorum. Basın mensubu arkadaşa şunu söyleyeyim. Arnavutluk Cumhurbaşkanı'nın ziyaretindeki olay. Kapılarımızın karşı karşıya olduğu olay Arnavut komşumuz ile ilgiliydi. Suat teyzenin çocukları, annemde, biz ise onun evinde onların elinde büyüdük. O Arnavutmuş, ben Rizeliymişim böyle bir ayrım yok. Birbirimizi o denli seviyorduk. Böyle modern şehir falan da yok. Her taraf toprak çamur. Alır bizi yıkarlardı. Böyle bir süreçten geldik. Böyle bir anlayış eskiye göre varmı derseniz, var diyemem. Buralarda gerileme var. Komşuluk hukuku çok daha güzeldi."

"BİZ YANDIK, KOSOVA YANMASIN DİYORUZ"

"Okullar terörist yetiştirmez. Okullar ülkesine ihanet eden gençler yetiştirmez. Bir okuldan ülkesine ihanet eden gençler yetişiyorsa o okul kendi asli görevini yerine getirmiyor demektir. Biz bir bedel ödedik. 248 şehit verdik. Bu şehitlerimizin verilmesine neden olanlar kim? Artık yargı tek tek hepsini belirlemiş vaziyette. Başta şahsım olmak üzere bu ülkenin ileri gelenlerini, şu gördüğünüz Külliye, TBMM, buraları bombalayan zihniyet FETÖ'cü. Bu zihniyete bugün Türkiye'de, yarın Kosova'da o okullardan yetişenler aynı şeyleri yapar. Oraların okullarını işgal ederler. Devlet dairelelerinde yetkiyi ellerine alırlar, parlamentoyu ellerine alırlar. Orada Kosova'nın ileri gelenlerinin çocukları okumuyor mu? Siz hesabı şu an için yapıyorsunuz. HEsabını 10 yıl sonrası için yap. Bunlar 40 yıl önce Türkiye'de bu adımı attılar, neticesini almaya başladılar. Bu mücadeleyi veriyoruz. Bunu verirken biz yandık, Kosova yanmasın diyoruz"



SURİYE'DEKİ ATEŞKES UZUN VADELİ OLUR MU?

Ülkemizin diplomatik gayretleri neticesinde Doğu Halep'ten 46 bin kişiyi İdlib'e yerleştirdik. Gerekirse kendi ülkemizde de kabul ederiz, kamplar oluşturduk. Bir süredir de Suriyeli muhalifler ve Rusya Federasyonu temsilcileri ülkemizin gayretleri ile Ankara'da görüşmeler yürüttüler. Anbean devam etti, ben de bilgiler edindim. Bu görüşmeler neticesinde rejim ve muhalefet arasında mutabakata varıldı. İnşallah bu gece itibariyle Suriye genelinde ateşke ilan ediliyor. Sayın Putin açıklamayı yaptı. Biz kendisiyle telefon görüşmesini yaptık. Dışişleri Bakanlığı açıklamayı yaptı. Hava bombardımanı dahil silahlı saldırıları durdurmayı, kontrolleri altındaki bölgeleri birbirleri aleyhine genişletmemeyi taahhüt ettiler.



TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK KABUL EDİLEN GRUPLAR ATEŞKESİN DIŞINDA

BMGK tarafından terör örgütü kabul eden gruplar bu ateşkesin dışındadır. Az önce bahsettiğiniz örgütler buna dahil değil. Türkiye vatandaşlarının can güvenliğini alana kadar mücadelesine devam edecektir. Buradan taviz vermemiz söz kounsu değil. Siyasi sürecin canlandırılması için garantör ülkeler dahilinde Astana'da toplantı yapılacak. Muhalif gruplarla bir araya gelinecek. Cenevre sürecini tamamlayıcı ve destekleyici nitelikte olacaktır. Ateşkese tüm tarafların riayet etmesi elzemdir. Türkiye ve Rusya garantörler olarak çatışmasızlık durumunun takibini birlikte yapacaklar. Sahadaki gruplar üzerinde nüfuzu olan diğer ülkeler de ateşkes için hassasiyet gösterecekler. Suriye'de akan kanın durması fırsatıyla karşı karşıyayız. Bu fırsatı asla kaybetmemek gerekiyor. Bu tarihi imkan heba edilmemelidir. Ben 1 milyon diyorum. Birkaç saat önce Putin'le yaptığımız görüşmede bütün bu hususları ele aldık. Ateşkes sürecine destek veren kesimlere teşekkür ediyorum. Suriye'nin barışı ve istikrarı için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Suriyeli kardeşlerimiz için, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum"