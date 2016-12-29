Yol Durumu
  1. Ölüm servisi
  2. Muayenede kalp krizi

Cayır cayır yandı

Cayır cayır yandı
Antalya'da önceki gün Yusuf Ünal'ın kullandığı otomobil, seyir halindeyken aniden alev aldı. Aracı güçlükle yol kenarına çeken sürücü aşağı atladı. Canını zor kurtardı. Bir anda büyüyen yangın tüm aracı sararken, itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, alevlere müdahale etti. Uzun uğraş sonucu söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında bir süre ulaşıma kapanan karayolu yeniden açıldı. Sürücü Yusuf Ünal, "Hareket halindeydik, bir anda alev aldı. Araçtan zor atladık" diye konuştu.
  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar