Cayır cayır yandı

Antalya'da önceki gün Yusuf Ünal'ın kullandığı otomobil, seyir halindeyken aniden alev aldı. Aracı güçlükle yol kenarına çeken sürücü aşağı atladı. Canını zor kurtardı. Bir anda büyüyen yangın tüm aracı sararken, itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, alevlere müdahale etti. Uzun uğraş sonucu söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında bir süre ulaşıma kapanan karayolu yeniden açıldı. Sürücü Yusuf Ünal, "Hareket halindeydik, bir anda alev aldı. Araçtan zor atladık" diye konuştu.