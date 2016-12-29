Cayır cayır yandı

Antalya'da önceki gün Yusuf Ünal'ın kullandığı otomobil, seyir halindeykenaniden alev aldı. Aracı güçlükle yolkenarına çeken sürücü aşağı atladı.Canını zor kurtardı. Bir anda büyüyen yangın tüm aracı sararken, itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerinegiden ekipler, alevlere müdahale etti.Uzun uğraş sonucu söndürülen yangındaotomobil kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında bir süre ulaşıma kapanan karayolu yeniden açıldı. Sürücü Yusuf Ünal, "Hareket halindeydik, bir anda alev aldı.Araçtan zor atladık" diye konuştu.
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