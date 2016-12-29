Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Suriye'de ateşkesin her an olabileceğini belirten Çavuşoğlu, "Suriye'de ateşkes, her an olabilir. Yılbaşından önce biz bunu tamamlamayı düşünüyoruz. Liderler iradeyi ortaya koydu. Uzmanlarımız sürekli müzakere ediyoruz muhalefet ile Rusları bir araya getirdik. Rejimin garantisi Rusya olacak. Rejim ile aynı anlaşmayı Rusya imzalayacak Rusya bunun garantörü olacak ateşkesin ihlal edilmemesi ülke geneline yayılması için. Hangi grupların Astana'ya gideceğine Ruslar ile bu anlamda bir anlaşma yapmak üzereyiz" diye konuştu.
Çavuşoğlu: Suriye'de her an ateşkes olabilir
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'de ateşkes konusuna ilişkin, "Suriye'de ateşkes, her an olabilir. Yılbaşından önce biz bunu tamamlamayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Suriye'de ateşkesin her an olabileceğini belirten Çavuşoğlu, "Suriye'de ateşkes, her an olabilir. Yılbaşından önce biz bunu tamamlamayı düşünüyoruz. Liderler iradeyi ortaya koydu. Uzmanlarımız sürekli müzakere ediyoruz muhalefet ile Rusları bir araya getirdik. Rejimin garantisi Rusya olacak. Rejim ile aynı anlaşmayı Rusya imzalayacak Rusya bunun garantörü olacak ateşkesin ihlal edilmemesi ülke geneline yayılması için. Hangi grupların Astana'ya gideceğine Ruslar ile bu anlamda bir anlaşma yapmak üzereyiz" diye konuştu.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu , ateşkes , Suriye
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burda ateşkes olursa bana göre kıt aklımla mucize olur ,,ama RTE , bunuda başaracak kalibrede şüphesiz ,ALLAH ım RTE , ye beni komşu eyle ,,,,ZATEN EFENDİMİZ HZ, MUHAMMED ,,benim canım ciğerim en sevdiğim güzel peygamberim,,,,
Bölgede akan kan ancak deaş ve pkknın güçbirliği ile yok edilmesi, cia mossat mi6 ajanlarının bölgeden kovulmasıyla mümkün olabilir. Bu koşulların olmadığı bir anlaşma kalıcı barış getirmez.
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