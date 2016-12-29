Çavuşoğlu: ABD YPG'ye silah veriyor, nokta!

A Haber'de Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şunları kaydetti:
Herkesin ateşkese uyması lazım. Rejim ile muhalefet bir araya gelerek çalışmaya başlayacak. Bizim çabalarımız bu yönde. Rusya ve Türkiye ortak bir açıklama yapıyor. Bu açıklamada Rusya ve Türkiye rejim ve muhalefet konusunda garanti veriyor. Şu anda Ankara'daki anlaşma için Türkiye ve Rusya garantör. Rejimin imzalayacağı metin konusunda Rusya ile beraber İran'da garantör olacak mı? Bu henüz net değil.
"ESAD İLE MASAYA OTURMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL"
Rejiminde, değişik grupların da ateşkese uyması lazım. Farklı grupların Suriye'yi terk etmesi lazım. Rejim ve muhalefet var. Bu basit bir siyasi sorun değil. Siyasi çözümü getirmek için çaba sarf ediyoruz. Türkiye rejimi tanıdı şeklinde manüpülasyonlar yapılıyor. Böyle bir şey yok. Biz Astana'da Esad ile masaya oturmayacağız. Öyle bir şey söz konusu değil. Bu konudaki tutumumuzu Rusya da biliyor. 600 bin kişiyi öldüren bir kişinin Suriye'de birlik beraberliği sağlayamayacağına inanıyoruz. Herkesi kucaklayacak bir değişiklik olması lazım.
Önce ateşkesi sağlamaya çalışıyoruz: Ateşkes olmadan Astana'da görüşmenin bir anlamı yok. Rejim burada hangi düzeyde katılacak onu bilmiyoruz ama bu anlaşmaya göre her iki taraf müzakere heyetini kendisi belirleyecek. Terör örgütlerini o masada kabul etmeyeceğiz.
"ABD YPG'YE SİLAH DESTEĞİ VERİYOR NOKTA!"
Amerikan'ın içinde olduğu koalisyon belli bir zamandan beri Fırat Kalkanı'na destek vermiyor, PYD ve YPG'ye silah desteği veriyor nokta! Onlarda çok iyi biliyor bizde çok iyi biliyoruz. ABD YPG'ye silah vermiştir nokta! Fırat Kalkanı'na destek vermemelerinin nedenini size söyleyelim: YPG ABD'ye baskı yapıyor. Onlar terör koridoru oluşturmaya çalışıyor. Rakka'da YPG'Yi ABD kullanmak istiyor. YPG'de sen beni kullanmak istiyorsan Türkiye Rakka'da başarılı olmamalı ve bizim oluşturmak istediğimiz koridora engel olmamalılar.
MUSUL OPERASYONU
Müttefiklerimizin terörle mücadele konusunda iki yüzlülüğünü görüyoruz. Musul operasyonu istenen hızda gitmiyor. Irak ordusuna ve yerel güçlere daha çok destek vermemiz lazım. Merkezi yönetime de, peşmergeye de destek veriyoruz. DEAŞ'a karşı mücadele ediyoruz. Kardeş Irak'ın terör örgütlerinden kurtulması gerekiyor. Türk askerinin Musul operasyonuna katılmasına yönelik alınan bir karar yok.
RUSYA İLE ODAKLANDIĞIMIZ KONU...
Bir terör örgütüne karşı herkesin iş birliği içinde olması lazım. Rusya ile enerjimizi Halep'teki ateşkesi tüm Suriye'ye yaymak için harcıyoruz.
kalan karakter 1000
1980 yıllarda çekiç gücün PKK ya helikopterlerle mühimmat attığını unutmadık NOKTA. Apoyu verip fetoyu aldığınızı unutmadık NOKTA. Askerimizin başına geçirdiğiniz çuvalı unutmadık NOKTA.Irakta kimyasal silah var deyip sonradan yanlışlık oldu yokmuş deyip dünya ile dalga geçtiğinizi unutmadık NOKTA.YPG yi kuçağınıza alıp büyüttüğünüzü ellerine silah verip bize karşı kullandırdığınızı unutmadık NOKTA.Sizlerin ne kadar şahsiyetsiz, serefsiz, verdiğiniz sözlerinizi tutmadığınız unuttuğumuzu sanmayın NOKTA.öyle kelimenin sonuna nokta yazmakla bu işi noktaladığınızı sanmayın, biz son noktayı koymadan bu iş bitmez.Bittiğini anlamanız için dönüp arkanızdaki son noktaya bakmanız gerek NOKA
ABD teröristtir ve kalleştir. bu gün değil hep öyle oldular.
madem bu sahtekar muttefik yalanci bizde teslim aninda 200 obusle imha sonra özur dileriz yanlislik oldu artik lami cimi yok ruslarla beraber zorlayin bu itleri bölgeyi terketsinler.
ikiyüzlü abd yıllardır veriyor, o helikopter silah verirken indireceksin şerefsizleri akılları başlarına gelecek!!
Canım kardeşim bu olayı filme aldıktan sonra bir kamikaze ile engelleri yok edip,onların sürekli yaptıkları gibi ;pardon yanlışlık oldu,hatta özür dileyin,kanları 5 krş.etmez ama 10 krş.tan da kan parası ödeyin.Ödemeyi bizler yapmaya hazırız.
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