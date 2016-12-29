Türkiye dün yine kahramanlarını bağrına bastı. Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Bordo Bereli Astsubay Furkan Yavaş, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Emekli Özel Harekat polisi baba Süleyman Sırrı Yavaş, oğlunun cenazesi başında askerler ile nöbet tuttu. Acılı anne Zeynep Yavaş oğlunun Türk bayrağına sarılı naaşına son defa dokunup öptü. Şehidin kız kardeşi Nisa Garipoğlu ise ağabeyinin askeri parkasını giyerek başına da bordo beresini taktı. Törende şehidin annesi, babası ve kardeşi ele ele tutuşarak birliktelik mesajı verdi. Şehit Kadifekale Şehitliği'ne defnedildi. Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Altıparmak (24) memleketi Konya'nın Seydişehir İlçesi'nde toprağa verildi. Şehidin babası "Biz bir ölür, bin diriliriz" diyerek oğlunu son yolculuğuna uğurladı. Sözleşmeli er Muhammed Bozarslan'ın cenazesi, memleketi Bitlis'in Adilcevaz İlçesi'nde vatan toprağına bırakıldı.