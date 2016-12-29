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Anayasa teklifinin 12. maddesi de kabul edildi.

Seçimlerin yenilenmesini, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'nin karşılıklı feshini mümkün kılan madde Anayasa Komisyonu'ndan geçti.

Anayasa teklifinde kritik gelişme! O madde kabul edildi
Anayasa teklifinin 12. maddesi de kabul edildi. Seçimlerin yenilenmesini, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'nin karşılıklı feshini mümkün kılan madde Anayasa Komisyonu'ndan geçti.
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe 16:35
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