Altın iddia!

Antalya Kemer’de kaçak kazı yapan defineciler parlayan cisimler buldu. Jandarma zanlıları yakalarken, bölgede 20 ton külçe altın olduğu iddia edildi. Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, “Bulgulara göre altın olma ihtimali kuvvetli” dedi
Antalya'da define avcısı olarak tanınan Süleyman Çiçek, bir süre önce bir gruparkadaşıyla Kemer'deki Likya Yolu'ndabulunan Göynük Kanyonu üzerindekitarihi kalıntılarda define aramaya başladı. Bölgede kazı yapmak isteyen ekip, önce çay bardağı büyüklüğünde bir delik açarak özel bir kamerayla yeraltında inceleme yaptı. İncelemede 'altın gibi parıldayan' nesneler tespit eden ekip, eski bir milletvekilinin de yardımıyla, Müze Müdürlüğü'nden kazı izni aldı. Bu arada olayı öğrenen jandarma, Çiçek ile ekibini teknik ve fiziki takibe aldı. Ardından bölgeye giden Çiçek ve arkadaşları, önceden hazırlayıp getirdikleri patlayıcıları, antik alanda patlattı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 4 zanlıyı gözaltına aldı. Bölgede kamerayla inceleme yapan jandarma da parlayan nesneleri tespit etti. İddialar üzerinde Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü de bölgeye özel bir heyet gönderdi. Gelişmeler üzerine, Kemer Cumhuriyet Savcılığı, bölgeye giriş yasağı koydu. Sorgulaması süren 4 kişinin yanı sıra kaçak olan 4 kişinin daha arandığı öğrenildi. Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, parlayan cisimlerin görüldüğünü doğruladı. Demirel, "Bu bölgede süreklikaçak kazılar yapılıyor. Ancak bugünekadar altın bulana rastlamadık. Parlayan maddelerin, define avcıları tarafından açılan delikten içeriye atılmış altın görüntüsü veren bir madde olabileceğini tahmin ediyoruz. Ancakekiplerimizin yaptığı inceleme ve bulgularagöre altın bulunma ihtimali de kuvvetlendi" dedi.
FETÖ ŞÜPHESİ Olayla ilgili bir diğer iddia ise FETÖ soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan Akın İpek'in kaçırdığı öne sürülen altınlarının bulunduğu yönünde oldu. Daha önce de Akın İpek'e ait 18ton altının İpek'in TMSF'nin el koyduğu Muğla'nın Marmaris ilçesindeki otelinde bulunduğu iddia edilmişti.
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