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iddia!

Kemer’de kaçak kazı yapan defineciler parlayan cisimler buldu. Jandarma zanlıları yakalarken, bölgede 20 ton külçe olduğu iddia edildi. Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, “Bulgulara göre altın olma ihtimali kuvvetli” dedi

Altın iddia!
Antalya'da define avcısı olarak tanınan Süleyman Çiçek, bir süre önce bir grup arkadaşıyla Kemer'deki Likya Yolu'nda bulunan Göynük Kanyonu üzerindeki tarihi kalıntılarda define aramaya başladı. Bölgede kazı yapmak isteyen ekip, önce çay bardağı büyüklüğünde bir delik açarak özel bir kamerayla yerda inceleme yaptı. İncelemede 'altın gibi parıldayan' nesneler tespit eden ekip, eski bir milletvekilinin de yardımıyla, Müze Müdürlüğü'nden kazı izni aldı. Bu arada olayı öğrenen jandarma, Çiçek ile ekibini teknik ve fiziki takibe aldı. Ardından bölgeye giden Çiçek ve arkadaşları, önceden hazırlayıp getirdikleri patlayıcıları, antik alanda patlattı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 4 zanlıyı gözaltına aldı. Bölgede kamerayla inceleme yapan jandarma da parlayan nesneleri tespit etti. İddialar üzerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü de bölgeye özel bir heyet gönderdi. Gelişmeler üzerine, Kemer Cumhuriyet Savcılığı, bölgeye giriş yasağı koydu. Sorgulaması süren 4 kişinin yanı sıra kaçak olan 4 kişinin daha arandığı öğrenildi. Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, parlayan cisimlerin görüldüğünü doğruladı. Demirel, "Bu bölgede sürekli kaçak kazılar yapılıyor. Ancak bugüne kadar altın bulana rastlamadık. Parlayan maddelerin, define avcıları tarafından açılan delikten içeriye atılmış altın görüntüsü veren bir madde olabileceğini tahmin ediyoruz. Ancak ekiplerimizin yaptığı inceleme ve bulgulara göre altın bulunma ihtimali de kuvvetlendi" dedi.

FETÖ ŞÜPHESİ
Olayla ilgili bir diğer iddia ise FETÖ soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan Akın İpek'in kaçırdığı öne sürülen altınlarının bulunduğu yönünde oldu. Daha önce de Akın İpek'e ait 18 ton altının İpek'in TMSF'nin el koyduğu Muğla'nın Marmaris ilçesindeki otelinde bulunduğu iddia edilmişti.

Erdoğan ÖZTÜRK-Talat ÖZTUZSUZ
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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