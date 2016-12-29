Alman dergisinden şehitlerimize saygısızlık

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine yaptığı mesnetsiz haberlerle bilinen Alman Focus dergisi, iftiralarına bir yenisini daha ekledi. Dergide yer alan bir makalede Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Başakşehir'in bu başarısının arkasında Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu yazıldı. Başakşehir ve Beşiktaş kulüp ve taraftarları karşı karşıya getirlmek istendi.





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BEŞİKTAŞ TARAFTARI VE CAMİASINDAN TEŞEKKÜR ALMIŞTI

Ancak bu haberde yer alan ifadelerin altındaki tutarsıslıklar gözlerden kaçmadı. Başakşehir'in Beşiktaş'a alternatif olarak yaratılan bir takım olduğu gibi Türkiye'deki hiçbir futbolsevere mantıklı gelmeyecek cümlelerle başlayan yazıda, Beşiktaş'la Recep Tayyip Erdoğan'ın arasının kötü olduğu iddia edildi. Oysa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Beşiktaş'ın stat açılışına katılmış, camiadan da stat yapım sürecinde destekleri sebebiyle büyük teşekkür ve alkış almıştı. Ayrıca Başakşehir ve Beşiktaş arasında da, Beşiktaş'ın stat inşaatı sırasında maçlarını Fatih Terim Stadı'nda oynaması nedeniyle olumlu ilişkiler oluşmuş ve günümüze kadar taşınmıştı.



TARAFTAR YALANI

Haber ayrıca Başakşehir'in bulunduğu bölge için 'monoton ve sıkıcı' gibi suçlamalarda bulunurken, burada yaşayan halkı da aşağıladılar. Bir diğer ifade de ise kulübün, başka takım taraftarlarına kendi forma ve atkılarını giydirip maçlarına çağırdığı yönündeydi. Oysa verilen örnek, deplasmanda oynanan AZ Alkmaar maçıydı ve grubetçi taraftarlar Başakşehir'i desteklemek için stada gitmiş ve hem kendi takımları hem de Başakşehir atkı ve formalarını üzerlerinde taşıyorlardı.



ŞEHİT ÇOCUKLARINA BÜYÜK SAYGISIZLIK

Yazının en çok tepki çeken bölümü ise yaşanan terör saldırıları ve Fırat Kalkanı operasyonu sonucu şehit olan asker, polis ve sivil vatandaşlarımız için düzenlenen yardım maçı ile ilgili olandı. Focus dergisi bu maça çoğunluğu şehitlerimizin çocukları olmak üzere, asker ve polis kıyafetleri giyen çocuklarla çıkılmasını eleştirdi. Olaydan bihaber yazar, Başakşehir Twitter hesabından atılan tweetten yola çıkarak bu maçın Başakşehir maçı olduğunu yazısına taşıdı.

Focus dergisi daha önce de defalarca Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde, kimi zaman da düşmanca haberler yapmıştı.