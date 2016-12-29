Alman dergisinden şehitlerimize saygısızlık

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine yaptığı mesnetsiz haberlerle bilinen Alman Focus dergisi, iftiralarına bir yenisini daha ekledi. Dergide yer alan bir makalede Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Başakşehir'in bu başarısının arkasında Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu yazıldı. Başakşehir ve Beşiktaş kulüp ve taraftarları karşı karşıya getirlmek istendi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BEŞİKTAŞ TARAFTARI VE CAMİASINDAN TEŞEKKÜR ALMIŞTI
Ancak bu haberde yer alan ifadelerin altındaki tutarsıslıklar gözlerden kaçmadı. Başakşehir'in Beşiktaş'a alternatif olarak yaratılan bir takım olduğu gibi Türkiye'deki hiçbir futbolsevere mantıklı gelmeyecek cümlelerle başlayan yazıda, Beşiktaş'la Recep Tayyip Erdoğan'ın arasının kötü olduğu iddia edildi. Oysa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Beşiktaş'ın stat açılışına katılmış, camiadan da stat yapım sürecinde destekleri sebebiyle büyük teşekkür ve alkış almıştı. Ayrıca Başakşehir ve Beşiktaş arasında da, Beşiktaş'ın stat inşaatı sırasında maçlarını Fatih Terim Stadı'nda oynaması nedeniyle olumlu ilişkiler oluşmuş ve günümüze kadar taşınmıştı.
TARAFTAR YALANI
Haber ayrıca Başakşehir'in bulunduğu bölge için 'monoton ve sıkıcı' gibi suçlamalarda bulunurken, burada yaşayan halkı da aşağıladılar. Bir diğer ifade de ise kulübün, başka takım taraftarlarına kendi forma ve atkılarını giydirip maçlarına çağırdığı yönündeydi. Oysa verilen örnek, deplasmanda oynanan AZ Alkmaar maçıydı ve grubetçi taraftarlar Başakşehir'i desteklemek için stada gitmiş ve hem kendi takımları hem de Başakşehir atkı ve formalarını üzerlerinde taşıyorlardı.
ŞEHİT ÇOCUKLARINA BÜYÜK SAYGISIZLIK
Yazının en çok tepki çeken bölümü ise yaşanan terör saldırıları ve Fırat Kalkanı operasyonu sonucu şehit olan asker, polis ve sivil vatandaşlarımız için düzenlenen yardım maçı ile ilgili olandı. Focus dergisi bu maça çoğunluğu şehitlerimizin çocukları olmak üzere, asker ve polis kıyafetleri giyen çocuklarla çıkılmasını eleştirdi. Olaydan bihaber yazar, Başakşehir Twitter hesabından atılan tweetten yola çıkarak bu maçın Başakşehir maçı olduğunu yazısına taşıdı.
Focus dergisi daha önce de defalarca Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde, kimi zaman da düşmanca haberler yapmıştı.
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TERÖRÜSTLER ONLARIN BİR TARAFINA KAÇIRINCA BİZİ ANLARLAR NOKTA
Almanya hala modern türkiye yi hazmedemiyor.1960-1990 ARASI KÖLELERİNİN ŞİMDİ ONLARA HER ALANDA KURS VERMESİ AĞIRLARINA GİDİYOR.SÜPER YOLLARIMIZ,KÖPRÜ VE DENİZALTI GEÇİTLERİMİZ, YHT,HAVA ALANLARIMIZ VS.VS.VS. ALMAN ÇALIŞ SENİNDE OLSUN
Almanlar biliyorlar ki artık Avrupada kendilerine rakip tek bir ülke var oda Türkiye dinamizmi refleksleriyle gücüyle tabii ki bu coğrafyada Türkiye hakim güç olacak .Avusturya yavru Almanyada bunun farkında artık durmak yok yola devam.
ONLARIN HAZMEDEMEDİĞİ ÇOK ŞEYLER BAŞLARINA GELİR İNŞALLAH.
adamlar o kadar hasim ki, daha arastirmadan etmeden yazi kaleme aliyorlar. it ürür kervan yürür. 3. havalimani size girsin almanya.
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