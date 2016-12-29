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Akar’a 10 soru

Meclis , Genelkurmay Başkanı ’a 10 soru iletti. 15 Temmuz gecesi ile ilgili tanık olduğu olayları anlatmasını istedi.

Akar’a 10 soru
Meclis, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimini araştıran komisyon o gece darbeciler tarafından rehin alınan Genelkurmay Başkanı Orgeneral 'a 10, Genelkurmay eski Başkanı Necdet Özel'e 9 soru gönderdi. Muhalefetin soru vermediği komisyonun AK Partili üyeleri tarafından Orgeneral Hulusi Akar'a gönderilen sorulardan bazıları şöyle:

* 15 Temmuz günü Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı ile görüşme yaptığınız ifade edilmektedir. Bu bilgilerden hareketle nasıl bir kanaate ulaştınız ve hangi önlemleri aldınız?
* MİT'ten gelen ihbar neydi? Hangi tedbirleri aldınız?
* Bir kurtarma operasyonuyla mı kurtarıldınız, yoksa darbecilerin başarılı olamayacaklarını anladıktan sonra sizi serbest mi bıraktı?
* Akıncı Üssü'nden gelirken yanınızda bulunan Mehmet Dişli'nin ifadeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'e ise şu sorular yöneltildi:
* Görev süreniz boyunca FETÖ/PDY örgütünü herhangi bir tehdit olarak gören rapor sunuldu mu? Sunulduysa, bu örgütle mücadele kapsamında herhangi bir girişiminiz oldu mu?
* FETÖ'nün, TSK'ya sızmasının fark edilmeyişinin sebebi kanaatinizce nedir?
* Size FETÖ/PDY mensuplarıyla ilgili herhangi bir işlem yapılması için yetkili makamlardan bir liste verildi mi? Verildiyse nasıl bir işlem yapıldı?
* MİT'e tekrar askeri yönetici istihdam edilmesi, örneğin MİT Müsteşar Yardımcısı'nın bir asker olması önerisi hakkındaki kanaatiniz nedir?
* 15 Temmuz FETÖ darbe ve işgal girişiminin sizce en önemli hedefi neydi?
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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