Aile mahkemesi

Korkunç olay 9 ay önce İzmirBornova'da yaşandı. Fatma SarıaslanGörgülü (29), eşinden ve eşininyakınlarından şiddet gördüğünüsöyleyip vücudundaki morluklarınfotoğraflarını Facebook'ta paylaştı.Fotoğrafların altına da şunları yazdı:"Belki herkes bu boşanmada benisuçlayacak. Ama H.'nin dayısı vekızı beni döverken Harun kollarımıtutup güya beni savunurken, darpraporu almamam için beni tehditetti. 'Merdivenlerden düştümdiyeceksin' dedi. 'Şikayet edersenboşarım seni' dedi. Bu saatten sonrabugün itibariyle Harun denen şahıs neoğlumun, ne de benim hayatımda yok.Artık bu konu hakkında konuşmakistemiyorum... Yorum size kalmış."Yaşadıklarından sonra bunalımagiren genç kadın 7 Nisan gecesi ilaçiçip intihar etti. İntiharın ardındanailesi, eşi Harun Görgülü'yü suçladı.Eşinin ölümünün ardından konuşanGörgülü "Çok sinirli bir yapıya sahipti.Ona elimi kaldırdıysam ellerimkopsun" dedi. Savcılık, geçtiğimizgünlerde Harun Görgülü hakkındatakipsizlik kararı verdi. Kararüzerine yıkılan Fatma Sarıaslan'ınailesi, Harun Görgülü hakkında yenidensuç duyurusunda bulundu. Eşininintiharıyla asıl kendisinin mağdurolduğunu ve çocuklarıyla ortadakaldığını söyleyen Harun Görgülüde, dayısı İsmail Hakkı İnce vekuzeni Fatma İnce hakkında suçduyurusunda bulundu. İki şüpheliyargılanmaya başladı.
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