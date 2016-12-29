Aile mahkemesi

Korkunç olay 9 ay önce İzmir Bornova'da yaşandı. Fatma Sarıaslan Görgülü (29), eşinden ve eşinin yakınlarından şiddet gördüğünü söyleyip vücudundaki morlukların fotoğraflarını Facebook'ta paylaştı. Fotoğrafların altına da şunları yazdı: "Belki herkes bu boşanmada beni suçlayacak. Ama H.'nin dayısı ve kızı beni döverken Harun kollarımı tutup güya beni savunurken, darp raporu almamam için beni tehdit etti. 'Merdivenlerden düştüm diyeceksin' dedi. 'Şikayet edersen boşarım seni' dedi. Bu saatten sonra bugün itibariyle Harun denen şahıs ne oğlumun, ne de benim hayatımda yok. Artık bu konu hakkında konuşmak istemiyorum... Yorum size kalmış." Yaşadıklarından sonra bunalıma giren genç kadın 7 Nisan gecesi ilaç içip intihar etti. İntiharın ardından ailesi, eşi Harun Görgülü'yü suçladı. Eşinin ölümünün ardından konuşan Görgülü "Çok sinirli bir yapıya sahipti. Ona elimi kaldırdıysam ellerim kopsun" dedi. Savcılık, geçtiğimiz günlerde Harun Görgülü hakkında takipsizlik kararı verdi. Karar üzerine yıkılan Fatma Sarıaslan'ın ailesi, Harun Görgülü hakkında yeniden suç duyurusunda bulundu. Eşinin intiharıyla asıl kendisinin mağdur olduğunu ve çocuklarıyla ortada kaldığını söyleyen Harun Görgülü de, dayısı İsmail Hakkı İnce ve kuzeni Fatma İnce hakkında suç duyurusunda bulundu. İki şüpheli yargılanmaya başladı.