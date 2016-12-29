Ahmet Şık gözaltına alındı

Gazeteci Ahmet Şık, İstanbul'da gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Şık'ı gözaltına aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen Şık'ın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
kalan karakter 1000
ÇOK ŞIK OLMUŞ........
troller sıranızı bekleyin sıra sizede gelecek
sözde aydın akademisyen bozuntusu koray çalışkan da sıra..onada haddini bildirin
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.