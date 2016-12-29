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gözaltına alındı

Terör örgütü PKK ve FETÖ yanlısı söylemleriyle tepki çeken  bu sabah gözaltına alındı.

Ahmet Şık gözaltına alındı

Gazeteci , İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Şık'ı gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen Şık'ın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe 09:03
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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pax pax

ÇOK ŞIK OLMUŞ........

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.12.2016 17:13
hacı hasan hacı hasan

troller sıranızı bekleyin sıra sizede gelecek

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 29.12.2016 11:54
aybala aybala

sözde aydın akademisyen bozuntusu koray çalışkan da sıra..onada haddini bildirin

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır1
cevapla 29.12.2016 11:29
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