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kazası: 1 ölü

Tramvay kazası: 1 ölü
İstanbul 'tan Çemberlitaş yönüne giden , aniden yola çıkan bir yolcuya çarptı. Kazada vagonun altında kalarak can veren vatandaş, 45 dakika süren çalışmaların ardından tramvayın altından çıkartıldı. Feci şekilde can veren vatandaşın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Korkunç kaza nedeniyle tramvay seferleri 1 saat aksadı.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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