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Rus Senatörden açıklama: 'Erdoğan haklı'

parlementosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı , yaptığı açıklamada 'ın haklı olduğunu ve 'nin terör örgütlerine destek verdiğini açıkladı.

Rus Senatörden açıklama: Erdoğan haklı

parlementosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğündeki koalisyonun IŞİD'i desteklediği yönündeki açıklamasında haklılık payı olduğunu söyledi.

'ERDOĞAN HAKLI'
Twitter hesabından açıklama yapan Puşkov, "Erdoğan haklı: ABD'nin terör örgütlerini desteklediğini gösteren birçok şey var. Dışişleri Bakanlığı'nın apaçık olan bu durumun aksini iddia etme çabası saçma" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Gine Devlet Başkanı Alpha Conde ile düzenlediği ortak basın toplantısında şunları söylemişti: "Koalisyon güçleri şu anda verdikleri sözü maalesef tutmuyorlar. Verilen söz farklıydı ama şu anda farklı konumdalar. Öyle olsa da olmasa da biz şu anda yolumuza kararlı bir şekilde devam ediyoruz, devam edeceğiz. Çıkılan bu yoldan geri dönmemiz mümkün değil."
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba 12:32
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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maho maho

terör mühendisi,ingiliz itlerinin iti terörist abd.ektiğini biçecek abd.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.12.2016 16:22
Huseyn Ciftci Huseyn Ciftci

dikkat "saçma" değil, "manasız" olacak

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 28.12.2016 14:13
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