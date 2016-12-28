Isparta'da yaşayan Fatma Kaya,önceki gün odasından çıkmayan kızıFunda Nur'u (12) merak etti. AnneKaya, odaya girdiğinde kızının hareketsizyattığını fark etti. Paniğe kapılananne, durumu hemen 112 Acil ÇağrıMerkezi'ne haber verdi. Kısa sürede evegiden ekipler, Funda Nur'un hayatınıkaybettiğini belirledi.
ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ Funda Nur'un sobadan sızankarbonmonoksit gazından zehirlendiğitespit edildi. Funda Nur Kaya'nıncenazesi otopsi için Süleyman DemirelÜniversitesi Araştırma ve UygulamaHastanesi'ne gönderildi. Sinir krizigeçiren anne Fatma Kaya ise yakınlarıtarafından güçlükle sakinleştirildi.
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