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Nur oldu

12 yaşındaki , sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti

Nur oldu
Isparta'da yaşayan Fatma Kaya, önceki gün odasından çıkmayan kızı Funda Nur'u (12) merak etti. Anne Kaya, odaya girdiğinde kızının hareketsiz yattığını fark etti. Paniğe kapılan anne, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede eve giden ekipler, Funda Nur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
'un sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Funda Nur Kaya'nın cenazesi otopsi için Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gönderildi. Sinir krizi geçiren anne ise yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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