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Neredesin Melike

Neredesin Melike
Samsun'un İlkadım İlçesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Melike Seven, devamsızlıktan okuldan atıldı. 3 hafta önce inşaat malzemeleri satan bir işyerinde sekreter olarak çalışmaya başladı. 20 Aralık'ta "İşe gidiyorum" diyerek evden çıkan Melike'den bir daha haber alınamadı. Kızını arayan baba Ramazan Seven, polise giderek kayıp başvurusu yaptı. Ancak aramalardan sonuç alınamadı. 'in sosyal medya hesabından en son "Harap oldu duygularım" notuyla bir fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı. Baba , kızının kaçırılmış olabileceğini şu sözlerle anlattı: "Kızımın Perşembe gününe kadar telefonu açıktı. Beni arayarak 'Oktay' diye birine kaçtığını söyledi. Ben de ona tehdit edilip edilmediğini sordum. Fakat konuşmadı. Perşembe gününden sonra telefonunu kapattı. Kızımın arkadaşlarıyla konuştum. Kızım, arkadaşlarını arayarak S.Ç. isimli şahsın 'Anne-babanı öldürürüz, bizimle geleceksin' diye tehdit ettiğini söylemiş. Ben kızımın kaçtığını değil kaçırıldığını düşünüyorum. Polise başvurdum. Evde kızımın odasını, eşyalarını görmemek için eve bile gidemiyorum."
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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