Neredesin Melike

'un İlkadım İlçesi'nde yaşayan, devamsızlıktan okuldan atıldı. 3 hafta önce inşaat malzemeleri satan bir işyerinde sekreter olarak çalışmaya başladı.'tadiyerek evden çıkan Melike'den bir daha haber alınamadı. Kızını arayan baba, polise giderek kayıp başvurusu yaptı. Melike Seven 'in sosyal medya hesabından en sonnotuyla bir fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı. Baba Ramazan Seven , kızının kaçırılmış olabileceğini şu sözlerle anlattı: "Kızımın Perşembe gününe kadar telefonu açıktı. Beni arayarakdiye birine kaçtığını söyledi. Ben de ona tehdit edilip edilmediğini sordum.Perşembe gününden sonra telefonunu kapattı. Kızımın arkadaşlarıyla konuştum. Kızım, arkadaşlarını arayarak S.Ç. isimli şahsındiye tehdit ettiğini söylemiş. Ben kızımın kaçtığını değil kaçırıldığını düşünüyorum. Polise başvurdum. Evde kızımın odasını, eşyalarını görmemek için eve bile gidemiyorum."