Moğol sapık, üniversiteli kıza camide tecavüz etti
İstanbul’un göbeğinde Moğolistanlı sapık, gece kaldığı yurda giden A.C’yi takibe aldı. 2 metrelik duvardan bir caminin avlusuna attı. Beli kırılan ve bayılan kıza tecavüz edip telefonunu alarak kaçtı...
İstanbul Şişli'de üniversiteli kız, tecavüz dehşeti yaşadı. Almanya'da okuyan ve öğrenci değişim programı Erasmus'la İstanbul'a gelen Türk vatandaşı A.Ç. adlıkız, arkadaşları ile gittiği bir kafeteryadan saat 01.00 sıralarında ayrılarak 19 Mayıs Mahallesi'nde kaldığı yurda doğru yürümeye başladı. İstanbul Üniversitesi'nde okuyan A.Ç.'nin önü Osmanbey civarında bir kişi tarafından kesildi. Şüpheli şahıs genç kızın önce cep telefonunu gasp etmeye çalıştı, ancak direnmesi üzerine onu yaklaşık 2 metrelik bir duvardan aşağı cami avlusuna attı. Yaralı haldeki kızı, avludan sürükleyerek caminin odunluğuna götürdü. Burada genç kıza tecavüz etti. Telefonunu da alıp olay yerinden kaçtı. A.Ç. ise yaralı halde sürünerek yola çıkıp yardım istedi. Yarı baygın bir halde bulunan A.Ç. hastaneye kaldırıldı.
380 SAATLİK KAMERA KAYDI
Yapılan ilk kontrollerinde belinin kırık olduğu tespit edilerek tedavi altına alındı. Gasp Büro Amirliği ekipleri, 6 kilometre çapında bir alandaki kamera görüntülerini incelemeye aldı. 380 saatlik kayıtlar incelendikten sonra şüphelinin olay yerine 3-4 kilometre uzaklıkta oturduğu belirlendi. Pusu kuran polis, Moğolistan uyruklu Tuvshınbayar E.'yi yakaladı. Evinde yapılan aramada A.Ç.'ye ait cep telefonu ele geçirildi. Temmuz ayında turist olarak Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen Tuvshınbayar E.'nin bir tekstil atölyesinde çalıştığı tespit edildi. Hastanedeki A.Ç tarafından resminden teşhis edilen şüpheli, tutuklanıp hapse gönderildi.
Polis, şikayet üzerine harekete geçti. Osmanbeymerkezli yaklaşık 6kilometrelik çapındakialanda bulunan kameraların 380 saatlik kayıtlarını inceledi. Kıza caminin odunluğunda tecavüz eden sapık genci tespit etti.
Beli kırılan üniversiteli A.Ç, Almanya'ya götürülüp tedavi altına alındı.
* 2 METRELİK DUVARDAN ATTI
* ADIM ADIM TAKİP ETTİ
Gece saat 01.00'de kateryadan çıkan A.Ç, kaldığı yurda gidiyordu. Moğol sapık, genç kızı adım adım takip etmeye başladı. O anlar kameraya yansıdı.
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benim şahsi görüşüm bu sapığın hadım edilip,piton yılanına yem etmek gerekir,piton yılanı avını sıkarak öldürür ve yutar,bakalım kim bu işlere cesaret edebiliyor bir daha.
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