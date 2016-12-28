Çağın vebası kanser herkesi korkuturken Malatya İnönü Üniversitesi'ndenDoç. Dr.Elif Apohan'ın buluşu ses getirdi. TÜBİTAK destekli çalışması sonunda kanser hücrelerini yok eden 3 yeni bileşik bulan Doç. Dr. Apohan, "Bu bileşikler özellikle akciğer kanserine karşı etkili oluyor. İlaçlar kanser hücresiyle birlikte sağlıklı hücreleri de öldürürken, 3 yeni bileşik sağlıklı hücrelere zarar vermiyor" diyor. 3 bileşiğin ilaç olabileceğini söyleyen Doç. Dr. Apohan, "Ancak daha yolun başındayız. Bir kimyasalın ilaç olarak piyasaya sunulması için en az 15 yıllık araştırma gerekir" şeklinde konuşuyor.
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