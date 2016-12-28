İlham kaynağı olduk

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Chicago'da Amerikalı Müslüman toplumlarını bir araya getiren MAS-ICNA Kongresi'ne onur konuğu olarak açılış konuşmasını yaptı. Sözleri sık sık alkışlarla kesilen Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Ümmetin Karşılaştığı Sorunların Üstesinden Gelmek: Türkiye Örneği" başlıklı konuşmasında tüm dünyayaİslam ve demokrasinin birlikteyaşayabileceğini gösteren Türkiye'nin diğer Müslümanmilletlere de ilham kaynağı olduğunu söyledi.
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