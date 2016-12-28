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İlham kaynağı olduk

İlham kaynağı olduk
Kadın ve Demokrasi Derneği () Genel Başkan Yardımcısı , Chicago'da Amerikalı Müslüman toplumlarını bir araya getiren MAS-ICNA Kongresi'ne onur konuğu olarak açılış konuşmasını yaptı. Sözleri sık sık alkışlarla kesilen Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Ümmetin Karşılaştığı Sorunların Üstesinden Gelmek: Türkiye Örneği" başlıklı konuşmasında tüm dünyaya İslam ve demokrasinin birlikte yaşayabileceğini gösteren Türkiye'nin diğer Müslüman milletlere de ilham kaynağı olduğunu söyledi.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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