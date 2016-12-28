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Her şey dahil 100 bin lira

Kel kafalı , peruk takıp kendini doktor gibi gösterdi. İş vaadiyle kandırdığı kadının 100 bin lirasını cebine indirdi. Ardından evli kadına şantaj ve tehditle etti

Her şey dahil 100 bin lira
'da evli G.Ö.L. isimli kadın iş aramaya başladı. lık suçundan sabıkalı ve kendisini 'doktor Cem Özen' olarak tanıtan 'le tanıştı. Saçsız olmasına rağmen peruk takıp, beyaz önlük giyen Cumhur Seçmen (32), genç kadına Sağlık Bakanlığı'nda iş sözü verdi! "Bazı yerlere para vermem lazım" diyerek defalarca genç kadından ve ailesinden toplam 100 bin lira çekti. Bu süreçte eşinden ayrılmak zorunda kalan G.Ö.L, iş sözü yerine gelmeyince Seçmen'den şikayetçi oldu.

TECAVÜZ İDDİASI
Seçmen hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanık, Antalya 1'inci Ağır Ceza si'nde "Ben kimseden para almadım" diyerek kendini savundu. Olayın diğer sanığı Abdo Kul ise "Aralarında gönül ilişkisi vardı" dedi. Bunun üzerine genç kadın "Bugüne kadar kadınlık gururumdan ve korkumdan sustum. Bu adam (Cumhur) bana zorla tecavüz etti" diyerek ağladı.

MUTLU YUVASI DAĞILDI
Dolandırıcıya 100 bin lira kaptıran G.Ö.L, kocasından boşanmak zorunda kaldı.



DOLANDIRICI KILIKTAN KILIĞA GİRDİ
Kılıktan kılığa giren ve ağına düşürdüğü kadınları "Doktorum" diye kandıran dolandırıcının 30 yıl hapsi istendi.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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