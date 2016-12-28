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Grubun adı Canavar Meclisi

Grubun adı Canavar Meclisi
Darbe girişimiyle ilgili olarak Hava Harp Okulu öğrencileri hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianameyle birlikte, "Yurtta Sulh Konseyi" dışında ci askerlerin gecesi birbirleri ile iletişim kurduğu yeni bir grubu daha ortaya çıktı. Bu grubun adının ise "Canavar Meclisi" olduğu saptandı. Darbeci askerlerin bu grup üzerinde birbirleri ile iletişime geçtikleri ve durumlarını sordukları anlaşıldı. 181 sayfalık iddianamede Hava Harp Okulu'ndan 70 öğrenci, 3 rütbeli subay ve 2 er hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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