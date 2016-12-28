Grubun adı Canavar Meclisi

Darbegirişimiyle ilgiliolarak HavaHarp Okuluöğrencilerihakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlananiddianameyle birlikte, "Yurtta Sulh Konseyi" dışında darbeciaskerlerin 15 Temmuz gecesi birbirleri ile iletişim kurduğuyeni bir WhatsApp grubu daha ortaya çıktı. Bu grubun adınınise "Canavar Meclisi" olduğu saptandı. Darbeci askerlerin bugrup üzerinde birbirleri ile iletişime geçtikleri ve durumlarınısordukları anlaşıldı. 181 sayfalık iddianamede Hava HarpOkulu'ndan 70 öğrenci, 3 rütbeli subay ve 2 er hakkında3'er kez ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi.
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