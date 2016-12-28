Kadına yönelik şiddet sonlanmadı. Erkek terörü, bu kez Van'da yaşandı. 2 çocukannesi Şehriban Dinç (24), kendisine şiddet uygulayan eşi Esat Dinç (20) için eve yaklaşmamakararı aldırdı. Ancak dayakçı koca, tedbir kararının bittiği 24 Aralık'ta genç kadının kapısına dayandı. Eşine zorla kapıyı açtıran Dinç, yaşları 2 ve 5 yaşındaki çocuklarının gözleri önünde ayrı yaşadığı eşine kurşun yağdırdı. Esat Dinç, olay yerinden kaçarken, komşuları tarafından kanlar içinde bulunan Şehriban Dinç, hastaneye kaldırıldı. Genç kadın, geçen Pazar günü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ise cinayetten sonra kaçan katili bulmak için operasyon yaptı. Eşini öldüren koca, kendisi gibi çobanlık yapan ba- basına ait samanlıkta saman yığınlarının arasında gizlenirken yakalandı. Şehriban Dinç, otopsinin ardından toprağa verilirken, katil koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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