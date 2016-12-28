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Erkek terörü

Dayakçı koca, tedbir kararının bittiği gün ayrı yaşadığı eşini vurdu. Polis, in ardından kaçan katili samanların arasında saklanırken buldu...

Erkek terörü
Kadına yönelik şiddet sonlanmadı. Erkek terörü, bu kez Van'da yaşandı. 2 çocuk annesi Şehriban Dinç (24), kendisine şiddet uygulayan eşi Esat Dinç (20) için eve yaklaşmama kararı aldırdı. Ancak dayakçı koca, tedbir kararının bittiği 24 Aralık'ta genç kadının kapısına dayandı. Eşine zorla kapıyı açtıran Dinç, yaşları 2 ve 5 yaşındaki çocuklarının gözleri önünde ayrı yaşadığı eşine kurşun yağdırdı. , olay yerinden kaçarken, komşuları tarafından kanlar içinde bulunan , hastaneye kaldırıldı. Genç kadın, geçen Pazar günü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ise ten sonra kaçan katili bulmak için operasyon yaptı. Eşini öldüren koca, kendisi gibi çobanlık yapan ba- basına ait samanlıkta saman yığınlarının arasında gizlenirken yakalandı. Şehriban Dinç, otopsinin ardından toprağa verilirken, katil koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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