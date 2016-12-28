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'a dev sevkiyat! lar yola çıktı

Fırat Kalkanı Harekatının 127 gündür sürdüğü bölgesinde görev alacağı belirtilen askeri araçları taşıyan konvoy El Bab bölgesinde konuşlandırılmak üzere Elbeyli İlçesi'ne hareket etti.

El Baba dev sevkiyat!
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'ye komşu Kilis'e askeri araç sevkiyatı yapıldı. Harekatın 127 gündür sürdüğü bölgesinde görev alacağı belirtilen askeri araçları taşıyan konvoy sabah saatlerinde Kilis'e ulaştı. Askeri konvoy, güvenlik önlemleri arasında Suriye'nin El Bab bölgesinde konuşlandırılmak üzere Elbeyli İlçesi'ne hareket etti.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba 10:22
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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musa nizam musa nizam

allah yar ve yardımcı olsun

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 28.12.2016 11:55
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