Dayaktan kaçmak için camdan atladı

İstanbul Beyoğlu'nda bir apart otelde aynı odada kalan 2'si kadın 4 Arapturist arasında tartışma çıktı. Kavgada kemer ile dövülen bir kişi, dayaktan kaçmak için birinci kattan aşağıya atladı. Önce bir otomobilin üstüne sonrada yere düşerek yaralanan turist,ambulansla hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları ise camdan atlayan kişiyikemerle döven turisti polis gelene kadar bırakmadı. Tercüman aracılığı ile ifade veren turistin, "600 dolar ve 200 europaramı çaldı. Parayı istedim vermedi,kemerle onu sıkıştırdım sonra camdanatladı" dediği ortaya çıktı.
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