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tan kaçmak için camdan atladı

Dayaktan kaçmak için camdan atladı
İstanbul 'nda bir apart otelde aynı odada kalan 2'si kadın 4 Arap turist arasında tartışma çıktı. Kavgada kemer ile dövülen bir kişi, tan kaçmak için birinci kattan aşağıya atladı. Önce bir otomobilin üstüne sonra da yere düşerek yaralanan turist, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları ise camdan atlayan kişiyi kemerle döven turisti polis gelene kadar bırakmadı. Tercüman aracılığı ile ifade veren in, "600 dolar ve 200 euro paramı çaldı. Parayı istedim vermedi, kemerle onu sıkıştırdım sonra camdan atladı" dediği ortaya çıktı.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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