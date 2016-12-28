Cuntacı Dişli ek ifade verdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı rehin alan ekibin başını çeken cuntacı Tümgeneral Mehmet Dişli, dün ikinci kez ifade verdi. Dişli'nin ek ifadesinden önce tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. Dişli kendisinin de darbeciler tarafından rehin alındığını ve mağdur olduğunu ileri sürdü. "Komutanların kurtarılması konusundafaydalı olduğumu düşünüyorum" dedi.
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