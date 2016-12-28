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Cuntacı Dişli ek ifade verdi

Cuntacı Dişli ek ifade verdi
Genelkurmay Başkanı alan ekibin başını çeken cuntacı , dün ikinci kez ifade verdi. Dişli'nin ek ifadesinden önce tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. Dişli kendisinin de ciler tarafından rehin alındığını ve mağdur olduğunu ileri sürdü. "Komutanların kurtarılması konusunda faydalı olduğumu düşünüyorum" dedi.

YÜKSEL TEMEL
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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