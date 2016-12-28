ByLock harekatı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına ilişkin soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir operasyon için düğmeye bastı. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü, MesutErdinç Bayhan ve Can Tuncay tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görevli çeşitli rütbedeki 45 subay ve astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yarbay, Kurmay Binbaşı,Yüzbaşı, Üstteğmen ve çeşitli rütbelerdekiastsubaylardan oluşan şüphelilerinadreslerinde dün arama yapıldı.
SERVER'I ÇÖKERTİLDİ...
Başsavcılık geçtiğimiz günlerde TürkSilahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) ByLockkullanıcısı 543 askere yönelik başlattığıoperasyon kapsamında 59 ilde gözaltıişlemleri uygulamış, toplam 320 şüpheligözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltıkararı verilen 45 subay ve astsubayın Milliİstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafındanServer'ı çökertilen kriptolu haberleşmeuygulaması ByLock kullanıcısı olduklarıbelirlenmiş, bir bölümünün ise kırmızı listedeolduğu anlaşılmıştı.
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Güçlü Bylock cular ne olacak?
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