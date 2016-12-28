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harekatı

FETÖ’ye bir operasyon daha yapıldı. Örgütün haberleşme programı ’u kullanan 45 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Zanlılar arasında yarbay ve kurmay binbaşı da vardı

ByLock harekatı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına ilişkin soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir operasyon için düğmeye bastı. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü, Mesut Erdinç Bayhan ve Can Tuncay tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde () görevli çeşitli rütbedeki 45 subay ve astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yarbay, Kurmay Binbaşı, Yüzbaşı, Üstteğmen ve çeşitli rütbelerdeki astsubaylardan oluşan şüphelilerin adreslerinde dün arama yapıldı.

SERVER'I ÇÖKERTİLDİ...
Başsavcılık geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) ByLock kullanıcısı 543 askere yönelik başlattığı operasyon kapsamında 59 ilde gözaltı işlemleri uygulamış, toplam 320 şüpheli gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı verilen 45 subay ve astsubayın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Server'ı çökertilen kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı oldukları belirlenmiş, bir bölümünün ise kırmızı listede olduğu anlaşılmıştı.

NAZİF KARAMAN
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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d&#252;r&#252;st dürüst

Güçlü Bylock cular ne olacak?

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 28.12.2016 11:38
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