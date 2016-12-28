Yol Durumu
  1. İlham kaynağı olduk
  2. Aşk bitti şikayet etti

‘Bir Mehmet gider bin Mehmet gelir’

’da düşen er , dün son yolculuğuna uğurlandı. Ünal’ın nişanlısı sevdiğinin üniforması ile gözyaşı dökerken, anne “Bir Mehmet gider, bin Mehmet gelir” dedi

‘Bir Mehmet gider bin Mehmet gelir’
Fırat Kalkanı Harekatı'nda 'da geçen hafta yaralanan ve önceki gün tedavi gördüğü Gaziantep'te olan 22 yaşındaki sözleşmeli er , memleketi Yozgat'ın Sorgun İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit annesi Perihan Ünal ise oğlunun fotoğrafını eline alıp, "Bir Mehmet gider, bin Mehmet gelir' diyerek gözyaşı döktü. Baba Yaşar Ünal, yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi. Şehidin yılbaşı sonrasında evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı Özge Utku da asker kıyafeti giyerek törene katıldı. Tabuta sarılan Özge, nişanlısının fotoğrafını öptü.



BİR ŞEHİDİMİZ VAR
Öte yandan El Bab bölgesinde operasyon sürerken, 21 Aralık günü DEAŞ saldırısında yaralanan lerden 23 yaşındaki sözleşmeli Piyade Komando er Muhammed Bozarslan da dün kurtarılamayarak şehit düştü.

TARIK YILMAZ
Etiketler: , , , , , , , , ,
  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar