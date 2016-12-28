Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab'da geçen hafta yaralanan ve önceki gün tedavi gördüğü Gaziantep'te şehit olan 22 yaşındaki sözleşmeli er Mehmet Ünal, memleketi Yozgat'ın Sorgun İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit annesi PerihanÜnal ise oğlunun fotoğrafınıeline alıp, "Bir Mehmet gider,bin Mehmet gelir' diyerekgözyaşı döktü. Baba Yaşar Ünal, yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi. Şehidin yılbaşı sonrasında evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı Özge Utku da askerkıyafeti giyerek törene katıldı.Tabuta sarılan Özge, nişanlısının fotoğrafını öptü.
BİR ŞEHİDİMİZ VAR
Öte yandan El Bab bölgesinde operasyon sürerken, 21 Aralık günü DEAŞ saldırısında yaralanan askerlerden 23 yaşındaki sözleşmeli Piyade Komando er Muhammed Bozarslan da dün kurtarılamayarak şehit düştü.
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