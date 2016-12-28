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’de yaşayan Ercüment Eşref Ayaz, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinde can veren genç adamın katilleri ise kaçtıkları Mardin’de yakalandı

Bankacıya cinayet
Şanlıurfa'nın İlçesi, bankacı cinayetiyle sarsıldı. Özel bir bankada çalışan Ercüment Eşref Ayaz'ı (30), sokak ortasında öldüren katiller, polisten kaçamadı. Kanlı olay, önceki gece yaşandı. Yol ortasında bir cesetle karşılaşan vatandaşlar, hemen polisi aradı. Ekipler, olay yerinde incelemeler yaptı. Başından vurularak öldürülen kişinin özel bir bankada çalışan Ercüment Eşref Ayaz olduğu saptandı. Ayaz'ın cesedi, Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

HUSUMET CİNAYETİ
Olayın aydınlatılması için kurulan özel ekip, kaçan zanlıları bulmak için düğmeye bastı. Olay yerindeki beyaz bir otomobil, güvenlik kemaralarına yansıdı. Ekipler, aracın izini sürerek şüphelilere ulaştı. yı öldüren Orhan A. ile ona yardım eden Mehmet T., Mardin'in Derik İlçesi'nde saklandıkları evde yakalandı. te kullandıkları tabancayla birlikte gözaltına alınan Mehmet T. ve Orhan A., sorguya alındı. Suçunu itiraf eden Orhan A., cinayeti husumetten dolayı işlediklerini açıkladı. Ancak husumetin ne olduğu açıklanmadı.

MEHMET YILDIRIM
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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