Bankacıya cinayet

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi, bankacı cinayetiyle sarsıldı. Özel bir bankada çalışan Ercüment Eşref Ayaz'ı (30), sokak ortasında öldüren katiller, polisten kaçamadı. Kanlıolay, önceki gece yaşandı. Yol ortasında bir cesetle karşılaşan vatandaşlar, hemen polisi aradı. Ekipler, olay yerinde incelemeler yaptı. Başından vurularak öldürülen kişinin özel bir bankadaçalışan Ercüment Eşref Ayaz olduğu saptandı. Ayaz'ın cesedi, Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
HUSUMET CİNAYETİ
Olayın aydınlatılması için kurulanözel ekip, kaçan zanlıları bulmak için düğmeye bastı. Olay yerindeki beyaz bir otomobil, güvenlik kemaralarına yansıdı. Ekipler, aracın izini sürerek şüphelilere ulaştı. Bankacıyı öldüren Orhan A. ile ona yardım eden Mehmet T., Mardin'in Derikİlçesi'nde saklandıkları evde yakalandı. Cinayette kullandıkları tabancayla birlikte gözaltına alınan Mehmet T. ve Orhan A., sorguya alındı. Suçunu itiraf eden Orhan A., cinayeti husumetten dolayı işlediklerini açıkladı. Ancak husumetin ne olduğu açıklanmadı.
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