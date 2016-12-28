Aşk bitti şikayet etti

Başarılı işadamı S.L. (44), daha önce bazı programlarına katıldığı BilgiPaylaşım Merkezi adlı derneğin,"Sevgi Şelalesi" adıyla tedavi ettiklerini iddia eden İngiliz biyoenerji uzmanı StephenTuroff'u (69) Türkiye'ye getirdiğini öğrendi. Birçok cinsel problem yaşayan işadamı, derneğin İstanbul Beyoğlu'ndakiofisinde seanslara katılmayabaşladı. Seanstan sonra merkezin 'uzman'ları, işadamı S.L.'yi terapi için reiki uzmanıZ.Ş.'ye (50) yönlendirdi.Haftada birkaç seansa gidenS.L., 25 bin TL ödeme yaptı. Ardından iyileşmediğini ve terapinin evliliğini daha kötüye götürdüğünü söyleyen S.L., polise giderek dernekten şikayetçi oldu. İfadesinde de "Tedavi için gitmiştim. Z.Ş.vücuduma dokunmaya başladı. Terapiiçin birlikte olduk. Seans başı 250 TLödedik. Ancak evliliğim bitme noktasınageldi. Hem maddi hem de manevi olarakbüyük zarar gördüm. Sadece ben değil,birçok kişi aynı durumda" dedi.
Reiki uzmanı Z.Ş., konuyla ilgili konuşmak istemediğini söyleyip "Ben artık bu konuya dahilolmak istemiyorum. Ortadasuçlamaya yapılacak bir şeyyok. Bitmiş bir ilişki" cevabını verdi. Z.Ş.'nin açıklaması, seansın ilişkiye döndüğünün de bir kanıtı oldu. Bilgi Paylaşım Merkezi adıyla dernek faaliyeti yürüten merkez, 31 Ocak 2005'te açıldı. Merkez amacını, "kişisel olarak kendinigeliştirmek ve ruhsal gelişimekatkıda bulunmak isteyenleri, bu konudaçalışmalar yapmış değerli üstatlar vekonuşmacılarla bir araya getirmek vebunu sürekli kılmak" olarak açıklasa da, gerçeğin böyle olmadığı anlaşıldı. Bir diğeriddiaya göre, Z.Ş'nin işadamı S.L.'denayrıldıktan sonra olayın ortaya çıktığıyönünde. İşadamı S.L.'nin reiki uzmanınıaşık olduğu ve ayrılmanın acısıyla, polisegittiği ifade edildi.
Finans şirketi sahibi işadamı S.L., şikayetçi oldu. Reiki uzmanı ile yaşadığı aşkın son bulması nedeniyle polise giden S.L., olayın araştırılmasını istedi. Evliliğinin bitme noktasına geldiği ve bunun sorumlusunun reiki uzmanı Z.Ş. olduğunu belirtti.
Reiki uzmanı Z.Ş., seanslarda işadamı ile 'tamamen duygusal' aşk yaşadığını itiraf etti.
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