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Aşk bitti şikayet etti

İstanbul’da bir , cinsel problemlerini ile aşmaya kalktı. Reiki uzmanı ile seansta aşk yaşamaya başladı... İlişki bitince, soluğu poliste alan işadamı ‘beni dolandırdılar’ dedi

Aşk bitti şikayet etti
Başarılı işadamı S.L. (44), daha önce bazı programlarına katıldığı Bilgi Paylaşım Merkezi adlı derneğin, "Sevgi Şelalesi" adıyla tedavi ettiklerini iddia eden İngiliz biyoenerji uzmanı Stephen Turoff'u (69) Türkiye'ye getirdiğini öğrendi. Birçok cinsel problem yaşayan , derneğin İstanbul Beyoğlu'ndaki ofisinde seanslara katılmaya başladı. Seanstan sonra merkezin 'uzman'ları, işadamı S.L.'yi terapi için reiki uzmanı Z.Ş.'ye (50) yönlendirdi. Haftada birkaç seansa giden S.L., 25 bin TL ödeme yaptı. Ardından iyileşmediğini ve terapinin evliliğini daha kötüye götürdüğünü söyleyen S.L., polise giderek dernekten şikayetçi oldu. İfadesinde de "Tedavi için gitmiştim. Z.Ş. vücuduma dokunmaya başladı. Terapi için birlikte olduk. Seans başı 250 TL ödedik. Ancak evliliğim bitme noktasına geldi. Hem maddi hem de manevi olarak büyük zarar gördüm. Sadece ben değil, birçok kişi aynı durumda" dedi.

uzmanı Z.Ş., konuyla ilgili konuşmak istemediğini söyleyip "Ben artık bu konuya dahil olmak istemiyorum. Ortada suçlamaya yapılacak bir şey yok. Bitmiş bir ilişki" cevabını verdi. Z.Ş.'nin açıklaması, seansın ilişkiye döndüğünün de bir kanıtı oldu. adıyla dernek faaliyeti yürüten merkez, 31 Ocak 2005'te açıldı. Merkez amacını, "kişisel olarak kendini geliştirmek ve ruhsal gelişime katkıda bulunmak isteyenleri, bu konuda çalışmalar yapmış değerli üstatlar ve konuşmacılarla bir araya getirmek ve bunu sürekli kılmak" olarak açıklasa da, gerçeğin böyle olmadığı anlaşıldı. Bir diğer iddiaya göre, Z.Ş'nin işadamı S.L.'den ayrıldıktan sonra olayın ortaya çıktığı yönünde. İşadamı S.L.'nin reiki uzmanını aşık olduğu ve ayrılmanın acısıyla, polise gittiği ifade edildi.

Finans şirketi sahibi işadamı S.L., şikayetçi oldu. Reiki uzmanı ile yaşadığı aşkın son bulması nedeniyle polise giden S.L., olayın araştırılmasını istedi. Evliliğinin bitme noktasına geldiği ve bunun sorumlusunun reiki uzmanı Z.Ş. olduğunu belirtti.

Reiki uzmanı Z.Ş., seanslarda işadamı ile 'tamamen duygusal' aşk yaşadığını itiraf etti.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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